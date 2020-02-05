Молью по шерсти: На Урале показали минимализм, который стоит миллионы

В международном центре искусств Екатеринбурга открылась выставка Розмари Трокель, одной из самых ярких фигур на современной арт-сцене Германии, чьи работы продаются на аукционах за миллионы долларов. Если вы поклонник минимализма с хорошим чувством юмора - несомненно, найдете, что посмотреть.

В Екатеринбурге покажут то, чем особо прославилась Розмари: вязаные картины, инсталляции "Под знаком кухонной плиты", серию произведений "Спящий мужчина", отсылающую к Энди Уорхалу, и трафаретных оттисков на плексиглазе, авторство которых приписывают моли. А также необычную рисовальную машину. Конструкция напоминает ткацкий станок, приводится в движение 56 кисточками из прядей волос известных художников.

Организаторами выставки выступают Институт связей с зарубежными странами (ifa), Гёте-Институт в Москве и Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге.

- Мы хотим продемонстрировать уральцам современную Германию, которая может показаться новой и непривычной, но отражает то, чем живет немецкое общество. Эта экспозиция - часть программы монографических передвижных выставок ifa, цель которых - углубить межкультурный обмен, - пояснил генконсул ФРГ в Екатеринбурге Матиас Крузе.

Куратором выставки является художественный критик Ан Пенхюзен.

- Розмари Трокель нравятся необычные материалы и изобразительные средства: шерсть, человеческие локоны, конфорки. Однажды она даже сконструировала домик из дорогого кашемира для моли. Художница привносит в минимализм юмор, чувственность и эротику, при этом ставит серьезные вопросы, играет с явным и неявным. В частности, одна из ее самых известных работ называется "ББ": художница "скрестила" на полотне две иконы XX столетия - Брижит Бардо и Бертольда Брехта, - рассказывает искусствовед. - В своих работах Трокель иронизирует над предрассудками, где доминирует образ художника-гения, а рукоделие, кухня считаются сугубо женским занятием, не достойным внимания. Работы очень многоуровневые, заставляют задуматься, что такое норма и не норма. Вы можете включать собственные ассоциации.

Четыре идеальных черных круга на белой поверхности стали для Розмари источником вдохновения. Где только они не появляются: то как аудиоколонки висят на стене, то установлены на полу как часть инсталляции или украшают свитера. Художница словно бросает вызов: я заставлю вас уважать женский арт-труд!

На вязаных картинах вы тоже не найдете сцен из повседневности. К примеру, автор воплощает в шерсти мотивы Роршаха (чернильные пятна, по интерпретации которых можно вычислить, насколько человек уравновешен, кто он по натуре - лидер или подчиненный).