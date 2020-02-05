На Урале экологи спасли лосиху, угодившую в капкан браконьера

В пригороде Верхнего Уфалея в Челябинской области удалось спасти молодую самку лося, обнаруженную в браконьерском капкане. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело, сообщили в среду в минэкологии региона.

- Попавшую в капкан лосиху обнаружили в Уфалейском охотхозяйстве, - сообщили в пресс-службе ведомства. - После того, как об этом сообщили в природоохранные ведомства, была организовали целая спасательная операция. Вместе с известным челябинским ветеринаром Кареном Даллакяном специалисты усыпили двухлетнюю самку и освободили ее из ловушки. Через некоторое время животное пришло в себя после снотворного и смогло самостоятельно уйти в лес.

По словам Карена Даллакяна, здоровью лосихи сейчас ничего не угрожает, травма не значительна. А снег и холод только поспособствует заживлению раны.

В браконьерстве заподозрены двое жителей поселка Нижний Уфалей, в отношении которых проводятся следственные действия, отметили в минэкологии региона.