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05.02.2020 08:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Письма на замке

На урале жители требуют вернуть в села почтовые отделения
Текст: Светлана Добрынина
Российская газета - Неделя - Урал № 24(8078)
Новые и, к сожалению, не очень оптимистичные поводы для встреч появились полгода назад у жителей села Колчедан Каменского района. С сентября 2019-го местное отделение почты закрыли, как шутят сельчане, "на бессрочную зимовку". Почтовый офис работает в чартерном режиме: трижды в неделю на машине привозят письма, газеты и извещения, на час открывают двери и раздают народу корреспонденцию. Затем - снова на замок.
Трижды в неделю жители Колчедана буквально берут штурмом офис почтовой службы. Фото: Татьяна Андреева/РГ Трижды в неделю жители Колчедана буквально берут штурмом офис почтовой службы. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Трижды в неделю жители Колчедана буквально берут штурмом офис почтовой службы. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Мы прибыли в Колчедан в счастливый день и час. Синий грузовик "Почты России" только что подъехал к зданию администрации, и несколько десятков ожидавших на улице сельчан ринулись к заезжему почтальону. Радость не случайна: однажды машина застряла где-то в дороге и продрогшая от мороза толпа отправилась к сельскому главе. Далеко идти не пришлось - поднялись на второй этаж: в здании, построенном в советское время, расположены все важные для населения структуры. И, естественно, почта, под которую отвели целое крыло первого этажа.

Сейчас крыло отрезано и разбито. В буквальном смысле: в некоторых окнах стекол вообще нет, в других едва держатся. И температура в сельском офисе почтового ведомства, как в холодильной камере.

- Я понимаю, почему все почтальоны уволились. Вы потрогайте батареи: руки стынут. Сквозь щели сквозит. Ремонт не делали десятилетиями, - комментирует обстановку местный житель Сергей Казанцев.

То, что колчеданцы интересуются событиями в стране и мире, подтвердила увесистая пачка "РГ-Недели", которую в день нашего визита привезла синяя Газель

Село Колчедан, хоть и находится на границе между Свердловской и Курганской областями, глубинкой в классическом понимании назвать сложно. Оно старше Екатеринбурга, живет здесь свыше 2300 человек, большая часть - пенсионеры. С современными цифровыми технологиями у многих отношения сложные: компьютера в доме нет или он не освоен, Интернетом жители не пользуются, поэтому особо ценят традиционную систему коммуникаций и сбора информации - письма, газеты. А почтальоны в домах всегда желанные гости.

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95-летняя Ульяна Семерикова закрытие почты восприняла как личную беду и даже предложила односельчанам скинуться на остекление помещения.

- Я и стекла уже нашла, но земляки одернули: что им наши копейки, когда у такой махины, как "Почта России", даже свой банк есть, - немного смущаясь, призналась нам Ульяна Алексеевна.

То, что колчеданцы интересуются событиями в стране и мире и любят читать газеты, подтвердила увесистая пачка "РГ-Недели", которую в день нашего визита привезла синяя Газель. Половину собравшиеся разобрали сразу, остальное осталось лежать на стойке: подписчики не смогли или не успели прийти. Судьба этих газет, по словам почтовиков, кочевая: их отвезут снова в город, чтобы через пару дней вернуть обратно.

- После того как осенью закрыли стационарное отделение, я впервые не смогла выписать ни одной газеты, хотя обычно получала не менее трех изданий. Чтобы оформить подписку, предложили ехать в город, дескать, с деньгами приезжие сотрудники почты не хотят связываться. К тому же после увольнения почтальонов доставлять на дом корреспонденцию некому, а мне тяжело ходить, - говорит Вера Мичурина.

Фото: Михаил Метцель/ ТАСС
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Вера Александровна - краевед и активный летописец села - отрываться от жизни не хочет. Именно она прислала в "Российскую газету" письмо с рассказом о бедственном положении сельского отделения связи. "Если у нас проблемы, то представляете, что творится в отдаленных селах, куда почтальонам и того сложнее добраться? Даже в войну такого не было, чтобы письма не доходили", - возмущалась пенсионерка.

Главу администрации Колчедана активность земляков, как нам показалось, обидела. Первое, что заявил при встрече Владислав Аргучинский:

- Почтовое отделение не закрыто, просто работает в другом режиме.

Сельский глава пояснил: ведомство бесплатно арендует помещение и должно заботиться о его состоянии. Почему отключено отопление, надо выяснять, а средства на остекление после переговоров с УФПС решено выделить из бюджета администрации округа.

Пока начальники решают ремонтно-финансовые вопросы, жители Колчедана без дела не сидят: они провели агитационно-разъяснительную работу с бывшими почтальонами и уговорили их вернуться к письмам и газетам. Сейчас главное - дождаться потепления.

Официально

Анна Первушина, руководитель направления по внешним коммуникациям УФПС по Свердловской области, Макрорегион УРАЛ:

- Руководство УФПС по просьбе жителей села Колчедан приняло решение возобновить формат работы стационарного отделения связи. За время работы ПОПС (передвижного отделения почтовой связи) жители Колчедана отправили две посылки, а также осуществили 157 платежей за коммунальные услуги. После закрытия вакансии почтальона печатные издания и письменная корреспонденция будут доставляться жителям на дом.

Фото: пресс-служба УФПС по Челябинской области
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Сейчас оформляются на работу начальник отделения потовой связи и почтальон. Это бывшие сотрудники "Почты России". После решения проблемы с ремонтом помещения отделение связи возобновит работу в стационарном режиме по утвержденному графику.

По штатному расписанию зарплата почтальона составляет 11 870 рублей, начальника ОПС - 20 494 рубля. С 1 мая нынешнего года запланировано повышение заработной платы всем сотрудникам основного производства Свердловской области в среднем на 20 процентов.

Сельские отделения связи 4-5-го класса в поселениях с численностью менее 1000 человек в соответствии с локальными и федеральными нормативными актами работают не менее трех раз в неделю. Под этот режим работы спланирована и выстроена вся схема доставки почты и периодических изданий.

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