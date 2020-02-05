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05.02.2020 05:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сколько останется от МРОТ, если арендовать комнату

Текст: Татьяна Воробьева
Аналитики выяснили: хватит ли МРОТ для того, чтобы снять комнату. В получившемся рейтинге первое место заняла Пензенская область (здесь аренда обойдется дешевле всего), а последнем месте - Ямал, у жителей которого после оплаты комнаты останется меньше всего денег.
Фото: iStock/sUs_angel Фото: iStock/sUs_angel
Фото: iStock/sUs_angel

"Средняя стоимость аренды комнаты в России на первое января 2020 года составила 8 000 рублей, - сообщают эксперты портала Domofond.ru. - После оплаты месяца аренды по этой ставке от МРОТ останется 4 130 рублей. В 62 из 78 регионов сумма остатка больше, в пяти - меньше. А в двух МРОТ не хватит, чтобы снять комнату".

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
МРОТ вырастет с 1 января почти на тысячу рублей

Итак, меньше всего ударит по карману аренда комнаты в Пензенской области: при средней цене жилплощади 4 тысячи рублей и МРОТ 12 130 у местного жителя останется 8 130 рублей. На втором месте рейтинга - Мордовия, где остаток от аренды составит 7 630 рублей. В тульской области эта сумма равна 7 600 ровно.

Также в десятке регионов со сравнительно бюджетной арендой по убыванию остатка от МРОТ после оплаты съемной комнаты - Алтайский (7 500 рублей) и Приморский край, Псковская область, Новгородская и Брянская, Чечня и Орловская область (7 130 рублей).

Отдельно эксперты проанализировали регионы, где после оплаты съемного жилища от минимальной зарплаты мало что останется, так как ежемесячная стоимость комнаты весьма велика.

Фото: iStock
В каких городах России дешевле всего арендовать жилье посуточно

Так, в двух субъектах МРОТ на аренду комнаты не хватит. На Ямале при "минималке" 12 130 (для расчета она взята без коэффициентов, надбавок и доплат) и средней цене 15 000 рублей человеку нужно доплатить еще 2 870. Меньше разрыв на Камчатке: здешним обитателям не хватит всего 870 рублей. Чуть-чуть лучше ситуацию в Магаданской области: от МРОТ после оплаты аренды останется 130 рублей.

Остальные регионы в этой части рейтинга - Хабаровский край, Югра, Амурская и Московская области, Крым, Краснодарский край, Калужская и Свердловская области - вписались в рамки от 2 130 до 4 130 рублей (в порядке увеличения остатка).

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