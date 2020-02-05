Трех жителей Нижнего Тагила осудили за кражу 8 млн рублей из банкоматов

Ленинский суд Нижнего Тагила вынес приговор трем местным жителям, выкравшим из банкоматов в общей сложности более восьми миллионов рублей.

Как рассказал начальник пресс-службы главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, на счету мужчин 1973, 1970 и 1978 годов рождения - три криминальных эпизода: на проспекте Вагоностроителей, на улицах Фрунзе и Каспийской в Нижнем Тагиле. Задержали троицу сыщики ОБОП угрозыска при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии в феврале 2019 года.

Объектом интереса сообщников становились банкоматы на первых этажах зданий. Фигуранты проводили разведку подвалов, проверяли, есть ли сигнализация, можно ли ее отключить или проломить стены. Когда "шли на дело", один из них следил за обстановкой и обеспечивал отъезд.

"С ноября 2017 года по февраль 2019 года они похитили 8 114 800 рублей, - рассказал полковник Горелых. - Группа была хорошо оснащена технически, долго подбирала объект для кражи. Для всех троих эта преступная деятельность являлась основным источником дохода".

Обвиняемые признаны виновными по п. "а" и "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Они получили сроки от трех до 4,5 лет в колонии общего режима. Кроме того, с них будут взысканы крупные суммы в пользу пострадавших организаций.

Приговор в законную силу не вступил.