Новости

Бастрыкин взял под контроль дело пластического хирурга из Краснодара 10:18
АвтоВАЗ увеличил продажи в январе. В лидерах по-прежнему Granta 10:10
Омские охотники обнаружили в лесу обглоданное тело пенсионера 10:10
По делу о расстреле девушек на горе Уктус проанализируют 12 Тбайт данных 10:03
Коронавирус парализовал работу заводов Hyundai 10:03
Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала 09:52
Трех жителей Нижнего Тагила осудили за кражу 8 млн рублей из банкоматов 09:48
Вышел новый Cadillac Escalade 09:44
Корейцы обвинили Китай в направлении своих стюардесс на опасные маршруты 09:41
Напавший на Эллу Памфилову будет отправлен на принудительное лечение 09:36
На Урале экологи спасли лосиху, угодившую в капкан браконьера 09:25
Российские авиационные двигатели создадут на основе автомобильных 09:23
Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками 09:20
В аэропортах Южной Кореи созданы спецкоридоры для приема пассажиров из Китая 09:11
Власти опровергли информацию о нашествии волков на Урал 09:00
Ford покормил людей из багажника Mustang и разозлил фанатов еще больше 09:00
Первый случай гибели от коронавируса отмечен в китайском Тяньцзине 08:47
"Ливерпуль" самым юным в истории составом вышел в 1/8 финала Кубка Англии 08:32
В Петербурге передумали штрафовать за застекление балконов в хрущевках 08:27
Российский врач рассказал, кто в основном умирает от коронавируса 08:19
Кучеров и Василевский помогли "Тампе" одолеть "Вегас" 08:04
Меньшиков бастион Петропавловской крепости оказался под угрозой обрушения 08:01
Число инфицированных китайским вирусом превысило 24,5 тысячи человек 07:57
Буллит Ковальчука принес победу "Монреалю" над "Нью-Джерси" 07:50
Россияне оказались на борту судна в Японии, где был обнаружен коронавирус 07:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
05.02.2020 09:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Трех жителей Нижнего Тагила осудили за кражу 8 млн рублей из банкоматов

Текст: Екатерина Призова

Ленинский суд Нижнего Тагила вынес приговор трем местным жителям, выкравшим из банкоматов в общей сложности более восьми миллионов рублей.

Как рассказал начальник пресс-службы главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, на счету мужчин 1973, 1970 и 1978 годов рождения - три криминальных эпизода: на проспекте Вагоностроителей, на улицах Фрунзе и Каспийской в Нижнем Тагиле. Задержали троицу сыщики ОБОП угрозыска при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии в феврале 2019 года.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы

Объектом интереса сообщников становились банкоматы на первых этажах зданий. Фигуранты проводили разведку подвалов, проверяли, есть ли сигнализация, можно ли ее отключить или проломить стены. Когда "шли на дело", один из них следил за обстановкой и обеспечивал отъезд.

"С ноября 2017 года по февраль 2019 года они похитили 8 114 800 рублей, - рассказал полковник Горелых. - Группа была хорошо оснащена технически, долго подбирала объект для кражи. Для всех троих эта преступная деятельность являлась основным источником дохода".

Обвиняемые признаны виновными по п. "а" и "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Они получили сроки от трех до 4,5 лет в колонии общего режима. Кроме того, с них будут взысканы крупные суммы в пользу пострадавших организаций.

Приговор в законную силу не вступил.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Ограбления банков

Главное сегодня

Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала
В Крыму согласились со словами Помпео о полуострове
Россияне оказались на борту судна в Японии, где был обнаружен коронавирус
Буттиджич и Сандерс лидируют на кокусах в Айове
Завершены госиспытания новейшего танка Т-90М "Прорыв"
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов