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05.02.2020 08:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мост к больничному городку

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 24(8078)
К решению проблемы транспортной доступности сразу трех областных больниц приступили в Екатеринбурге. Через шестиполосное шоссе, ведущее из столицы Среднего Урала в Тюмень, строят пешеходный мост, по которому пациенты смогут безопасно добраться до клиник.
Над трассой уже выросли железобетонные опоры будущего моста. Фото: Татьяна Андреева/РГ Над трассой уже выросли железобетонные опоры будущего моста. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Над трассой уже выросли железобетонные опоры будущего моста. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Об экстремальном путешествии туберкулезных больных и уральцев с психическими расстройствами "РГ" писала еще зимой 2017 года. Тогда в Екатеринбурге начали оптимизацию пассажирского транспорта: под сокращение попало несколько автобусных маршрутов, ведущих к больницам, - их признали экономически нецелесообразными.

Фото: Анна Скудаева/РГ
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А сосновый лес на восточной окраине города, где в свое время построили областной туберкулезный диспансер, психиатрическую больницу и Уральский окружной центр по профилактике и борьбе со СПИДом, уральцы окрестили "бермудским треугольником". С одной стороны, размещение больницы в экологически чистом месте - верное решение. С другой - добраться до заповедной зоны десятилетиями было крайне сложно.

Корреспонденты "РГ" тогда прошли все перипетии этого нелегкого пути. Единственного автобуса дожидались около получаса, затем шли пешком по лесной дороге.

- У многих пациентов проблемы с дыханием, а ездить на такси два, три или четыре раза в неделю не каждому по карману, - вздыхали спешащие на прием к врачу.

Строительство пешеходного перехода через шоссе власти посчитали слишком дорогим

Но главный сюрприз ждал впереди - для возвращения в город им пришлось совершать кульбит: дождаться того же автобуса (в ту же сторону), проехать еще две остановки, по "зебре" перейти на другую сторону трассы, чтобы опять сесть на автобус, следующий уже в Екатеринбург.

Пешеходного перехода, оборудованного светофором, на шоссе никто не предусмотрел. Его строительство городские власти посчитали слишком дорогим для бюджета. Чтобы у экстремалов не возникло соблазна перебежать дорогу в неположенном месте, вдоль трассы установили ограждение, вместо остановочного комплекса на противоположной стороне вырос большой крест.

Фото: iStock
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После выступления "РГ" и многочисленных жалоб пациентов и врачей мэрия решила пересмотреть подход к транспортной доступности учреждений здравоохранения. Помогла и государственная программа "Безопасные и качественные дороги", по которой Екатеринбургской агломерации ежегодно выделяют более полутора миллиардов рублей. В транспортной схеме города наконец-то заложили надземный путепровод к больницам.

Конкурс на его возведение в 2018 году выиграла компания, предложившая наименьшую стоимость - 59,7 миллиона рублей (в контракте строительство оценивалось в 67 миллионов). Пешеходный мост с освещением, прозрачной крышей и лифтами должен появиться к сентябрю 2020 года.

Сейчас над трассой возвышаются железобетонные опоры и лестничные сходы. Объект будет однозначно уникальным, не по своим конструктивным особенностям, а по предназначению. Это первый в Екатеринбурге мост над трассой, ведущий не к жилым районам, дачным участкам или торговым центрам, а к больничному городку.

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