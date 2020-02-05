В Тюмени врачи "уложили" на место спинной мозг младенца

В тюменской больнице прооперировали младенца с опасной врожденной патологией: малыш появился на свет раньше срока с расщеплением позвоночника.

"Позвонки не до конца развиты, сзади не сомкнуты, и в отверстие выпирает грыжа - кожный мешочек, наполненный спинным мозгом. Без операции есть риск разрыва оболочки спинного мозга, что приводит к инфекции и менингиту", - пояснили в пресс-службе ГБУЗ ТО "ОКБ №2".

Чтобы подготовить ребенка к операции, его поместили в отделении патологии новорожденных. Лишь после того как он окреп и набрал вес, стало возможно хирургическое вмешательство.

"Детским нейрохирургам больницы понадобилось около пяти часов, чтобы "уложить" спинной мозг на место и закрыть дефект позвоночника", - рассказал Лев Гуляев официальный представитель медучреждения.

Врачи провели, по сути, сразу две операции: кроме манипуляции с позвоночником, они предотвратили развитие гидроцефалии - скопления жидкости в головном мозге. Для этого был установлен специальный шунт, по которому она отводится в брюшную полость.

Как объяснил заведующий нейрохирургическим отделением ОКБ № 2 Дмитрий Воробьев, повторные наркоз и хирургическое вмешательство могли создать дополнительные риски для ребенка, поэтому обе операции провели сразу.

Сейчас малыш чувствует себя хорошо, но о выздоровлении говорит рано - ему предстоит длительная реабилитация.