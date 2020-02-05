В тюмени за четверть миллиарда восстановят шедевр храмового зодчества

В Тюмени приступили к реставрации Спасской церкви - одной из жемчужин храмовой архитектуры Сибири, выдающегося памятника истории и культуры. Ровно 90 лет назад в храме были прекращены богослужения, возобновятся они после завершения восстановительных работ - предположительно к концу 2021 года.

Церковь расположена в самом центре города - на перекрестке бывшей Спасской (названа в честь храма, в 1922-м переименована в честь Ленина) и бывшей Иркутской (с 1934-го Челюскинцев). Внешне она очень хороша, притягивает и радует взор, без нее старую Тюмень сложно представить. А ведь местные власти хотели переданное в казенное управление здание стереть с лица земли - следом за взорванными Успенским и Благовещенским соборами. Спасской повезло. Сначала в ней устроили пересыльную тюрьму для отправляемых в северные районы спецпереселенцев, а затем приговоренный к смерти храм уберег комиссариат просвещения. Тюменский горсовет предостерегли: "Довольно взрывать, обязываем сохранить памятник искусства и старины".

С тех пор церковь преимущественно использовали в качестве хранилища. В ее стенах долгое время размещался находящийся в ведении органов госбезопасности тюменский архив, фонды и научная библиотека областного краеведческого музея. Летом 1941-го здесь в условиях чрезвычайной секретности спрятали 96 ящиков с золотом скифов и античными ценностями, вывезенными из Симферополя. Хотя формально решение о передаче Спасской РПЦ было принято еще в 1991-м, только в 2018-м она перестала служить складом.

Сначала в ней устроили пересыльную тюрьму для отправляемых в северные районы спецпереселенцев, а затем приговоренный к смерти храм уберег комиссариат просвещения

Что касается облика памятника федерального значения, то он поддерживался в более-менее достойном состоянии. Реставрация велась в 70-х годах прошлого века, а в начале нынешнего поблекший было храм обновлен на средства регионального бюджета. Теперь предстоят комплексные работы, сложные и ответственные. Первым делом - демонтаж конструкций бывших эксплуатантов с бережным восстановлением изначального вида двухэтажного строения в стиле сибирского барокко. Заложено оно в 1796-м, завершено 23 года спустя, в конце XIX столетия дополнено шатровыми крыльцами в псевдорусском стиле, а в начале XX столетия - по инициативе и на средства старосты храма, купца, главы Тюмени Андрея Текутьева - мощным северным приделом. Рядом с ним похоронили самого мецената и его супругу.

Где и насколько сохранились росписи, сегодня никто не скажет. Отдельные фрагменты, по информации Тобольской митрополии, специалисты обнаружили и законсервировали 40 с лишним лет назад. Подрядчику следует учесть, что в склепах храма, как утверждают историки, покоятся его строители, некоторые священнослужители. В 2004 году в ходе земляных работ на территории уже находили останки.

На всеобъемлющую реставрацию, монтаж инженерных коммуникаций, покрытие куполов сусальным золотом из областной казны выделено около 244 миллионов рублей. Несмотря на то что фронт работ большой, срок контракта сжатый - до октября будущего года.

Между тем

Ожидает реставрации еще одна Спасская церковь - подлинное сокровище Тобольска, экс-столицы Сибири: в прошлом году был разыгран контракт на изыскания и разработку проектной документации. Если отсчитывать историю старинного каменного храма от первоначального деревянного строения, то ей уже свыше четырех веков. В 1593-м на колокольню церкви подняли сосланный за Урал, в наказание за дерзость, Угличский колокол. В 1655-м здесь служил опальный протопоп Аввакум. В отличие от тюменского тобольский храм обезображен - обезглавлен, хотя тоже не пустовал - "работал" ЗАГСом.