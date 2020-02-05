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05.02.2020 09:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Власти опровергли информацию о нашествии волков на Урал

Текст: Михаил Пинкус
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Челябинской области не подтвердили информацию о больших стаях волков, якобы замеченных в разных районах региона. Пользователи соцсетей подчеркивают, что гигантское скопление волков движется со стороны Казахстана в сторону Челябинской области. Однако эта информация не нашла подтверждения, сообщили в среду в минэкологии региона.

Фото: Dean Biggins/wikimedia.org
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- Сообщения о волках неоднократно проверялись инспекторами охотнадзора, и якобы терроризирующие населенные пункты стаи не были обнаружены, - отметили в пресс-службе ведомства. - Так, при проверках в Красноармейском районе волков не нашли, зато егерю встретились две собаки породы хаски, издалека действительно напоминающие волков.

Как пояснил начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования объектов использования животного мира и их среды обитания минэкологии Андрей Питовин, проверки прошли на всех территориях, откуда поступали обращения граждан, в том числе в Красноармейском, Троицком и Чесменском районах. И больших стай волков нигде не обнаружено. С прошлого года их количество не изменилось - примерно 400 особей на всю область. Они могут сбиваться в небольшие группы. Но у страха глаза велики, и сообщения о размерах стай, по всей видимости, сильно преувеличены.

- Движение трехсот волков в сторону Южного Урала из Казахстана само по себе невозможно: хищникам не свойственно собираться в такие огромные семьи, - говорит Андрей Питовин. - У волков развита территориальность и семейность, есть вожак - старый, сильный, опытный зверь, переярки - волки, прожившие один год, и прибылые - волки возрастом менее одного года. Каждая семья имеет свой охотничий участок, который ревностно охраняет от других волков. Формирование крупных стай из нескольких семей волков противоречит их биологии.

Стоит отметить, что информацию о нашествии волков с некоторых пор распространяют также жители Казахстана, Курганской и Оренбургской областей.

Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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