Военные-участники эвакуации россиян из КНР пройдут медобследование

Минобороны России закончило эвакуацию российских граждан из китайского города Ухань и провинции Хубей. Самолеты Воздушно-космических сил доставили 144 человека в Тюменскую область, сообщили в военном ведомстве.

Там отметили, что по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу на аэродроме Восточного военного округа за сутки была создана авиационная группировка из пяти самолетов Ил-76 ВКС России с бригадами высококвалифицированных военных медиков и специалистов военного ведомства в области вирусологии.

"В ходе выполнения задачи по эвакуации граждан из КНР летчики провели за штурвалами в полете около суток", - рассказали в Минобороны.

В аэропорту Тюмени самолеты, экипажи и специалисты Минобороны России, задействованные в мероприятии, прошли специальную обработку.

В настоящее время все Ил-76, участвующие в эвакуации, перебазированы на оперативный аэродром.

В военном ведомстве уточнили, что весь летный состав, военные медики и другие специалисты, задействованные в эвакуации россиян из Уханя и провинции Хубей, направлены в одно из учреждений Минобороны России. Там они пройдут углубленное медицинское обследование и будут находиться под динамическим наблюдением военных медиков в течение некоторого времени.