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05.02.2020 19:54
Рубрика: Спорт

РФС запретил "Динамо" заявлять новых игроков

Текст: Максим Домчев

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза запретила московскому "Динамо" регистрировать новых футболистов.

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5 февраля состоялось заседание палаты по разрешению споров Российского футбольного союза. Одним из пунктов стала жалоба бывшего игрока московского "Динамо" Рамиля Шейдаева на расторжение договора с клубом.

По итогам заседания было принято следующее решение: "Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Шейдаева Р.Т. в отношении АО "ФК "Динамо-Москва" г. Москва о признании расторжения трудового договора без обоснованных причин, о взыскании компенсации за расторжение трудового договора частично. Признать статью трудового договора недействительной (в соответствии с п. 2 ст. 7 Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов) и не подлежащей применению (в соответствии со ст. 9 Трудового кодекса РФ). Признать трудовой договор расторгнутым АО "ФК "Динамо-Москва" г. Москва без обоснованной причины при отсутствии виновных действий (бездействия) со стороны футболиста-профессионала Шейдаева Р.Т. в течение спортивного сезона и в течение защищенного периода".

Фото: Александр Ступников / РИА Новости
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Московское "Динамо" обязано выплатить Шейдаеву компенсацию за разрыв контракта по инициативе клуба. Также на "Динамо" наложен запрет на регистрацию новых футболистов для участия в чемпионате РПЛ до момента исполнения принятого палатой решения.

Впрочем, "Динамо" ранее в среду до принятия этого решения уже успело заявить Николая Комличенко.

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