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05.02.2020 08:00
Рубрика: Экономика

Роскачество раскрыло тайны " суперфудов"

Текст: Марина Гусенко
Суперфуд или супереда - это продукты, которые должны обладать необыкновенно полезными свойствами. Однако, ряд экспертов, в том числе международных, полагают, что приписывание продуктам особых свойств - это всего лишь маркетинговый ход. Специалисты Роскачества решили разобраться в этом вопросе.
Фото: Геодакян Артем / ТАСС Фото: Геодакян Артем / ТАСС
Фото: Геодакян Артем / ТАСС
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Итак, рассмотрим отдельные продукты. Ягоды годжи растут в Гималаях и Тибете, продаются сушеными. Они позиционируются как ягоды, дарующие молодость и долголетие, помогающие снизить вес, победить диабет, бесплодие и импотенцию. В Москве их продают а среднем по 200 рублей за 100 граммов.

Однако, по мнению экспертов Роскачества, годжи по составу уступают бруснике, клюкве, чернике. А аминокислоты в этой ягоде полностью дублируются лесными ягодами. Кроме того, экзотические ягоды можно заменить кизилом, в котором больше бета-каротина. И в 30 граммах годжи содержится столько же витамина C, сколько в четверти апельсина.

Семена чиа растут в Мексике. Про них говорят, что они помогают похудеть и снизить аппетит, при этом повышают бодрость. Стоят они столько же, сколько ягоды годжи. Но вместо них можно с таким же успехом потреблять рыбу, орехи, в том числе кунжут, фундук. Семена чиа полезны женщинам во время менопаузы.

Фото: iStock
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Асаи позиционируется как средство, уменьшающее риск онкологии и помогающее похудению. Стоит этот продукт в Москве в среднем 1060 рублей за 100 граммов. Но и у этого продукта есть более дешёвые аналоги. Так в 5 граммах ягод асаи - столько же витамина А, сколько в одной свекле. Бензойная кислота есть в бруснике и клюкве, антиоксиданты - в чернике. Калия много в бананах, а полиненасыщенных жирных кислот - в орехах, рыбе и авокадо.

Спирулина, согласно обещаниям продавцов, помогает омолодить кожу, снизить вес, справиться с диабетом. Стоит она в среднем 430 рублей за 100 граммов. Однако любые другие водоросли являются аналогом спирулины. Также содержащиеся в ней полезные вещества есть в рыбе, мясе, птице, сое, чечевице.

Киноа - это крупа, которая, по обещаниям маркетологов, тоже помогает снизить вес и улучшить здоровье. Стоит она 100 рублей за 100'граммов. Аналогом может послужить гречка и, по некоторым показателям, чечевица, нут и фасоль.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

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