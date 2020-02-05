Россия поможет белорусским гражданам с эвакуацией из Китая

Россия поможет Беларуси эвакуировать из Китая десятерых граждан республики. Об этом сообщила 4 февраля пресс-секретарь Минздрава Беларуси Юлия Бородун, подчеркнув, что ведомство круглосуточно поддерживает связь с МИД, МЧС и коллегами из России: "Все десять человек, которые связались с посольством Беларуси в Китае, будут эвакуированы российским самолетом и будут находиться на карантине в России. На сегодня они чувствуют себя удовлетворительно и после карантина будут возвращены на Родину".

Сотрудник министерства уточнила, что в Беларуси на 4 февраля коронавирус не зарегистрирован. Напомним, что вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в Китае в конце декабря. На сегодня количество заболевших превышает 20 тысяч человек.

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Подробности эвакуации российских и других граждан стран СНГ из Китая в связи с эпидемией рассказала глава Роспотребнадзора, Главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

"Несколькими бортами Министерства обороны РФ в Российскую Федерацию эвакуируются, выезжают люди из карантинной зоны в Китае, непосредственно из аэропорта в Ухане", - сообщила Анна Попова. Все они, по ее словам, с 23 января находились на карантине на территории Китая.

"Я бы хотела отметить, что людей с клиническими признаками заболевания из Уханя вывезти невозможно, на борт приглашены, размещены на борту и сейчас уже летят в Российскую Федерацию только люди, которые имеют клинически здоровое состояние на сегодняшний день", - подчеркнула Попова.

Как отметила глава Роспотребнадзора, все эвакуируемые находятся весь период полета под медицинским наблюдением, по прилету для всех будут созданы комфортные и качественные условия. "На этот момент, насколько нам известно, ухудшения состояния нет ни у кого. При приземлении в Российской Федерации эти люди будут осмотрены еще раз, термометрия будет проведена повторно. И здесь же, на летном поле, будет проведен таможенный досмотр, пограничный контроль для того, чтобы не было излишних контактов", - уточнила глава Роспотребнадзора.