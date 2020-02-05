Российские авиационные двигатели создадут на основе автомобильных

Для ускоренного создания авиационных поршневых двигателей (АПД) адаптируют современные отечественные автомобильные двигатели.

Такой работой, как рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, займется Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова.

Авиационные поршневые двигатели используются в авиации общего назначения и на учебно-тренировочных самолетах. Сегодня они закупаются за рубежом, но за три-пять лет произойдет импортозамещение, уверены в Минпромторге.

"Удачным примером в этой области могут служить работы немецкой фирмы "Тиллерт" по адаптации линейки двигателей от автомобилей фирмы "Мерседес" в классах мощности 170 л.с. и 250 л.с. для 2-х и 4-х местных самолетов, с последующей их сертификацией по авиационным нормам. В России такой вариант адаптации возможен на базе разрабатываемых ФГУП "НАМИ" бензиновых поршневых двигателей мощностью до 600 л.с. в рамках проекта "Единая модульная платформа". Уже продемонстрированы пути создания на базе современного автомобильного двигателя авиационной версии двигателя АПД-500 мощностью 500 л.с. и показана его работоспособность", - отметил Денис Мантуров.

На первом этапе работы планируется выполнить испытания экспериментального образца двигателя в термобарокамере с имитацией реальных условий эксплуатации: температуры окружающего воздуха от -40 до + 50 градусов, высот до 4000 метров и набегающего потока, соответствующего скорости полета 200-250 км/ч.