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05.02.2020 19:56
Рубрика: Спорт

Овечкин в ударе

Российский форвард "Вашингтона" сделал очередной хет-трик
Текст: Павел Зарудный
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8079)
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вновь в центре внимания.

В очередном поединке регулярного чемпионата НХЛ столичный клуб на своем льду обыграл "Лос-Анджелес Кингз" - 4:2, а Овечкин стал главным героем встречи, оформив хет-трик. После этой игры Александр вышел на первое место в гонке снайперов текущего сезона НХЛ. На счету 34-летнего россиянина 40 шайб в 53 матчах. На втором месте идет нападающий "Бостон Брюинз" Давид Пастрняк - 38 шайб в 54 матчах.

Овечкин также вышел на чистое восьмое место в НХЛ по количеству хет-триков, Александр превзошел результат Мориса Ришара (26). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки - 50 хет-триков.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Гретцки считает, что Овечкин может стать лучшим снайпером в истории НХЛ

Овечкину осталось забросить еще две шайбы, чтобы достигнуть отметки в 700 шайб за карьеру в рамках регулярных чемпионатов.

Интересно, что сам хоккеист признался в беседе с журналистами, что ему немного улыбается Фортуна:

- При первом голе мне повезло: там был удачный рикошет от клюшки, а во втором я просто не остановился и сыграл на добивании. Удивляюсь ли я сам себе? Нет, ведь я до сих пор продолжаю играть. Обсужу это с семьей и друзьями, но стараюсь не обращать внимания на количество заброшенных шайб и просто делаю свою работу. Если будешь думать об этом много, ничего не получится.

Тем временем бывший нападающий сборной России Алексей Яшин включен в Зал славы Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Интересно, что наш форвард стал первым хоккеистом, включенным в Зал славы в 2020 году. Кроме того, 46-летний спортсмен стал 12-м россиянином, удостоенным данной награды. В составе сборной России Яшин побеждал на чемпионате мира в 1993 году, а также дважды становился призером Олимпийских игр: в 1998 году в Нагано он завоевал серебро, а в 2002-м в Солт-Лейк-Сити - бронзу.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин

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