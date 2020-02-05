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05.02.2020 21:19
Рубрика: В мире

Самолет развалился на три части. Причиной ЧП в Стамбуле стала погода

Текст: Екатерина Забродина
Сегодня мировые СМИ облетели кадры с места катастрофы самолета турецкой авиакомпании "Пегас", совершившего аварийную посадку в международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле.

Boeing 737-800, выполнявший внутренний рейс из курортного города Измир, после жесткой посадки потерял управление и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезавшись в ограждение. На борту вспыхнул пожар.

К счастью, никто из 171 пассажира (среди них двое детей) и шести членов экипажа, не погиб. При этом, по данным турецкого телеканала NTV, состояние двоих пилотов оценивается как тяжелое.

Турецкий минтранс сообщил о 52 раненых, их отправили в местные больницы. К месту ЧП быстро прибыли 32 кареты "скорой", а также наряды пожарных и спасателей. Некоторые пассажиры смогли выбраться самостоятельно, другим понадобилась помощь при эвакуации.

Фото: REUTERS/Sertac Kayar
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По предварительной информации, полученной от представителя авиакомпании, российских граждан среди находившихся на борту не было. Об этом агентству РИА Новости сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле. "Вопрос уточняется", - признали в дипмиссии.

Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в связи с авиакатастрофой. Согласно основной версии, ее причиной стали неблагоприятные погодные условия - ливень и сильный встречный ветер, сопровождавший посадку, которая предполагает маневр над морем. Аэропорт пришлось временно закрыть.

В информационной повестке Турции эта авария перекрыла новости о другой громкой катастрофе - сходе снежных лавин в восточной провинции Ван. Вначале под завалами оказались снегоуборочная машина и микроавтобус. Пять человек внутри фургона погибли. На поиски двоих заложников стихии, которые могли выжить, был направлен отряд спасателей из министерства по урегулированию чрезвычайных ситуаций. Их накрыла уже вторая снежная волна. Ее жертвами стали 33 человека, 63 удалось вызволить из-под снега. Чтобы расчистить близлежащие склоны, специалисты собираются устроить третий, искусственный сход.

В мире Ближний Восток Турция

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