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05.02.2020 14:02
Рубрика: Общество

В Нормандии нашли секретные бункеры нацистов

Текст: Денис Передельский
Фото: Josh Gates / Discovery Channel Фото: Josh Gates / Discovery Channel
Фото: Josh Gates / Discovery Channel

Члены исследовательского проекта Expedition Unknown при проведении раскопок на побережье в Нормандии, на севере Франции, обнаружили секретные нацистские бункеры времен Второй мировой войны, которые, вероятно, были использованы против войск союзников при высадке в знаменитый "День Д" (D-Day) в 1944 году.

Документальный фильм с подробностями об этом открытии выйдет в конце февраля на канале Discovery, а коротко о работе экспедиции рассказал телеканал Fox News.

Глава проекта Джош Гейтс пояснил, что группа обнаружила огромные нацистские бункеры, которые не видели дневного света в течение последних 75 с лишним лет. Удалось не только обнаружить и раскопать скрытые под землей двери, но и взломать их.

Фото: Татьяна Кравченко
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"Это два больших бункера, в каждом из них находится по три-четыре больших комнаты, - рассказал Гейтс. - Это довольно крупные сооружения с коридорами и лестницами".

Эти бункеры входили в состав комплекса, известного как батарея Мейси. Они находятся примерно в 3,5 км от пляжа под названием Омаха. Батарея насчитывала 14 огромных орудий, включая 150-мм гаубицы.

Найти секретные бункеры исследователем помог лидар - технология лазерного сканирования, которая позволяет "просветить" землю и зафиксировать объекты под поверхностью. Эта технология сейчас широко применяется археологами.

Внутри были найдены некоторые предметы, к примеру, немецкие противогазы, боеприпасы и солдатские каски. Изучение бункеров показало, что они, вероятно, были сожжены во время боя. Батарея Мейси была одной из крупнейших немецких оборонительных позиций в районе высадки войск союзников на берег 6 июня 1944 года - в так называемый "День Д".

"Она сыграла важную роль в событиях "Дня Д", - объясняет исследователь. - Немецкая армия построила Мейси в обстановке полной секретности, в то же время дав миру возможность узнать все о близлежащей батарее в Пуэнт-дю-Хок".

Уникальность открытия заключается в том, что многие военные немецкие объекты в Нормандии давно обнаружены, очищены и исследованы. Батарея Мейси - это одно из немногих мест тех времен, которое еще хранит свои тайны.

Исследователи заверили, что раскопки на этом участке будут продолжены.

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