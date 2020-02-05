Сирийские военные предъявили ультиматум бандформированиям в Идлибе

Командование вооруженных сил Сирии во вторник предъявило ультиматум бандформированиям, окруженным в городе Саракиб на юго-востоке провинции Идлиб. Правительственные войска дали боевикам последний шанс и предложили сложить оружие, сообщает агентство SANA.

Террористам порекомендовали не удерживать мирных граждан и "не использовать их в качестве живого щита в расчете на военную помощь со стороны Турции", цитирует ТАСС документ. В нем также отмечается, что командование ВС Сирии считает незаконным присутствие турецких войск в Идлибе.

Ранее всего за сутки бойцы сирийской армии освободили 22 населенных пункта в окрестностях Саракиба, где расположен форпост террористов из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра". Быстрое продвижение правительственных сил позволило им перекрыть линии снабжения противника, чтобы принудить боевиков к капитуляции.