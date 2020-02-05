Смартфон OPPO A9 2020: Выглядит стильно, работает долго, снимает отлично

Может ли недорогой смартфон иметь симпатичный дизайн, быть мощным, долго работать и хорошо снимать? OPPO A9 2020 доказывает, что такое сочетание вполне возможно.

Внешний вид устройства - классический для 2019-2020 годов: глянцевый корпус с градиентом, большой экран с маленькими рамками, каплевидный вырез под фронтальную камеру и несколько модулей основной камеры.

Камера расположилась по центру задней крышки - три глазка объектива объединили в один модуль, рядом с которым расположились вспышка и четвертый объектив. Под модулем камеры - сканер отпечатков пальцев.

A9 получил экран с диагональю 6,5 дюйма. Правда, на разрешении инженеры "сэкономили" - это всего лишь HD+ (1600x720 точек). Но с цветопередачей, яркостью и контрастов все нормально, с углами обзора тоже. Добавили технологию Sunlight - динамическую настройку контрастности; кроме того, есть фильтр синего цвета, чтобы снизить нагрузку на глаза.

Смартфон построен на базе платформы Qualcomm Snapdragon 655 - она отлично зарекомендовала себя в бюджетных устройствах других брендов. Процессор с восемью ядрами справляется как с офисными приложениями, так и с требовательными играми.

В наличии 4 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти (к которой можно добавить еще столько же - слот для карты памяти не гибридный, так что можно использовать две сим-карты и дополнительную память одновременно). Режим Game Boost 2.0 поможет оптимизировать работу системы во время гейминга.

Тонким корпус не назовешь, его толщина составляет 9,1 мм, но за счет скругленных граней он кажется достаточно тонким. Внутри корпуса скрывается батарея емкостью 5000 мАч, заряда которой хватит надолго; кроме того, аккумулятор поддерживает функцию обратной зарядки, поэтому можно подзаряжать другие смартфоны и девайсы.

Примечательно, что устройство получило модуль NFC, и это можно назвать прорывом, потому что не каждая бюджетная модель смартфона сейчас оснащается этой популярной технологией. Ну и еще у A9 два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos (и еще сохранился 3,5-мм выход для наушников).

Работает OPPO A9 2020 под управлением ColorOS 6.0 на основе Android 9.0. Новая версия получила переосмысленный интерфейс и интеллектуальную навигацию, управление жестами (одна из самых крутых фич в системе, между прочим), многозадачность, Smart Bar для вызова часто используемых приложений и многое другое.

Камера состоит из основного объектива 48 Мп, широкоугольного объектива 8 Мп с углом обзора 119 градусов, портретного объектива 2 Мп и монохромного на 2 Мп. Снимает камера неплохо - даже при ночной съемке получают приличные фотографии с минимумом шумов. Кроме того, есть электронная система стабилизации изображения - можно снимать приличного качества экшн-видео.

Селфи-камера у смартфона имеет разрешение 16 Мп. Камера поддерживает режим бьютификации на основе искусственного интеллекта - AI Selfie Tune.

В целом это хорошая модель, которая предлагает максимум возможностей за небольшие деньги. OPPO A9 2020 доступен в трех цветах: "морской зеленый", "фиолетовая комета" и "ванильная мята". Сейчас устройство можно купить за 17990 рублей.