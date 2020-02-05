Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о нашумевшей судебной реформе. Согласно нововведениям, польских служителей Фемиды будут привлекать к дисциплинарной ответственности и даже увольнять за действие или бездействие, которые можно будет расценить как создающие препятствия для функционирования системы правосудия.

Кроме того, особое внимание будет уделяться публичной активности судей: их обяжут отчитываться от том, какую партию они поддерживают и какими соцсетями пользуются. А отслеживать все это намерены специальные надзорные органы: Дисциплинарная палата Верховного суда, чей состав утверждает президент, и Национальный совет юстиции, 15 членов которого теперь выбирает парламент. Вдобавок к этому полномочия назначать и инициировать отставку судей Верховного суда получил министр юстиции. Критики изменений в один голос заявляют: польские власти хотят покончить с независимостью и непредвзятостью судов, посадить их на цепь и зачистить от "неугодных".

В Брюсселе увидели в действиях польских властей угрозу ценностям единой Европы. Еврокомиссия впервые в истории инициировала дисциплинарную процедуру в отношении Варшавы. Верховный суд Польши заявил, что из-за реформы она может потерять свое место в ЕС. Высший судебный орган Польши вынес вердикт, в котором назвал Дисциплинарную палату нелегитимной. Однако на правящую верхушку все это не возымело никакого действия. По мнению немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, теперь в Польше может воцариться юридический хаос.