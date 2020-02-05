Смолов рассказал о причинах перехода в "Сельту"

Накануне в Виго состоялась презентация новичка "Сельты" Федора Смолова. На ней форвард российской сборной рассказал о решении переехать в Испанию и планах на ближайшее будущее.

По словам Смолова, он горд и счастлив быть в "Сельте". "Этот клуб известен в России благодаря Мостовому и Карпину. Сделаю все возможное, чтобы помочь команде", - отметил футболист.

Ситуация у "Сельты" незавидная: после 22 туров клуб из Виго идет на предпоследней 19-й строчке в таблице. Впрочем, Федор считает, что он и его партнеры справятся с задачей по сохранению прописки в Примере.

- Я перешел сюда, потому что чемпионат Испании - лучшее национальное первенство в мире. Учитывая уровень нашей команды, несправедливо, что у нас так мало голов. Надеюсь, скоро все изменится, - подчеркнул Смолов.