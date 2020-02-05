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Текст:   Марина Трубилина 
21:14 05.02.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8079)

Дворовый интерес

Состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата

Меньше вопросов стало у россиян о платежах за жилищно-коммунальные услуги, при этом они стали больше интересоваться состоянием дворов и комфортной городской средой. Это следует из анализа тематики обращений граждан в 2019 году в Национальный центр "ЖКХ Контроль".
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Всего за год в приемную центра и на региональные "горячие линии" поступило 27 907 обращений (чуть меньше, чем годом ранее). В начале года почти каждое пятое обращение - 17,5% - касалось платы за ЖКУ, но к концу года их доля снизилась до 13,8%. "Это связано и с двухэтапным повышением платежей за ЖКУ в 2019 году, в январе и в июле, и с появлением новой коммунальной услуги - обращение с твердыми коммунальными отходами", - отмечает исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. В целом за год доля вопросов об оплате ЖКУ (без учета обращений по поводу платы за вывоз мусора) заметно уменьшилась - с 19,31% в 2018 году до 15,7% в 2019-м.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Во второй половине года на первое место выходят вопросы непосредственно о многоквартирных домах: об их плохом состоянии, о содержании и ремонте, об общем имуществе, об управлении домом и о проведении общих собраний. В целом за год это интересовало каждого третьего обратившегося (32,7% обращений). "Острота этой темы обусловлена крайней запутанностью законодательства и хроническим недофинансированием работ по содержанию домов", - отмечает Разворотнева.

Несколько увеличилось за год число обращений по вопросам благоустройства дворов и комфортной городской среды - 8,8% против прежних 7,57%. Год от года, как отмечают в "ЖКХ Контроль", снижается число жалоб на качество коммунальных услуг - 8% в 2019-м против 12,43% в 2018-м.

Сезонный характер - у обращений по поводу капитального ремонта: весной, летом и осенью, когда активно идут работы, таких вопросов больше, чем зимой. При этом в среднем доля жалоб на капремонт остается неизменной на протяжении уже нескольких лет - около 8%. По мнению исполнительного директора Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов Анны Мамоновой, это можно считать оптимистичным показателем. "В 2019 году было отремонтировано почти на 30% больше домов, чем в 2016-м, - говорит она. - Получается, что процент обращений остается одинаковым при постоянно растущих объемах. Значит, качество проводимых работ улучшается".

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