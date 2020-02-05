"Спартак" проиграл "Локомотиву" в серии пенальти в Катаре

Новости

В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой 21:04
Генконсульство: Россиян не было на борту аварийного лайнера в Стамбуле 20:50
Найден артефакт, способный переписать историю Японии 20:47
На Аляске обнаружено морское существо возрастом 200 миллионов лет 20:44
Канал Showtime закрыл сериал "Рэй Донован" 20:40
Названа причина смерти актера "Улиц разбитых фонарей" Дмитрия Бульбы 20:30
В США заявили о намерении обсуждать с Россией договор о вооружениях 20:26
Киев признался в неготовности забрать Крым назад 20:16
Власти передумали ограничивать подачу воды в Симферополе 20:07
В Петербурге закрыли дамбу из-за надвигающегося шторма 20:07
ФАС разрешит поднять тарифы почты на пересылку заказных писем на 4,6% 19:59
В Приморье жившую в подсобке со скотом девочку вернули бабушке 19:57
РФС запретил "Динамо" заявлять новых игроков 19:54
В суд направлено дело о крупной взятке бывшего замглавкома Внутренних войск 19:42
В Австрии украли новые кованые ворота из России 19:34
Белоусов: Компенсация инвествычета не должна применяться к крупным компаниям 19:21
Турция заявила об отсутствии пострадавших при крушении в аэропорту Стамбула 19:13
Белорусский посол высоко оценивает перспективы кооперации с Татарстаном 19:10
Вокалист Rammstein выпустил клип в жанре хоррор 19:04
В Татарстане ветерана войны похоронили на дорожке кладбища 18:48
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах 18:46
Жертвами лавины на востоке Турции стали 33 человека 18:42
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына 18:35
Военные-участники эвакуации россиян из КНР пройдут медобследование 18:33
В "Ленфильме" простятся с экс-главредом Фрижетой Гусакян 18:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
05.02.2020 20:18
Рубрика: Спорт

"Спартак" проиграл "Локомотиву" в серии пенальти в Катаре

Текст: Максим Домчев
В четвертом матче Кубка "Матч Премьер" встречались московские "Спартак" и "Локомотив". Для красно-белых победа в этом матче могла означать выигрыш турнира.
Фото: Александр Ступников / РИА Новости Фото: Александр Ступников / РИА Новости
Фото: Александр Ступников / РИА Новости

Тренерский штаб "Спартака" выставил на первый тайм экспериментальный состав. Впервые в красно-белой футболке вышел арендованный у "Крыльев Советов" нападающий Александр Соболев. Юрий Семин выпустил на поле состав, близкий к основному, и в первом тайме игровой перевес оказался на стороне его команды.

Автором единственного забитого мяча в стартовой 45-минутке стал Владислав Игнатьев. Имел возможность отличиться и Эдер, но не смог переиграть Александра Максименко. Что касается Соболева, то ему не удалось проявить своих лучших качеств, да и передачи он получал нечасто.

Фото: РИА Новости
Илья Кутепов: Вместе с Ребровым многое в "Спартаке" повидали

После перерыва "Спартак" полностью изменил свой состав и смог быстро сравнять счет. После подачи углового мяч отлетел к Илье Гапонову, который был точен. "Спартак" имел шансы выиграть в основное время, но Антон Коченков спас команду после выхода Максима Глушенкова один на один.

В итоге судьбу матча решила серия пенальти, в которой победил "Локомотив". В заключительном туре "Спартак" играет с "Партизаном", а "Локомотив" с "Ростовом". После двух туров у красно-белых 4 очка, у "Ростова" и "Локомотива" по три, у сербского клуба - два.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив"

Главное сегодня

В США заявили о намерении обсуждать с Россией договор о вооружениях
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
"Яндекс" восстановил работу всех сервисов
Владимир Путин: Человечество вновь оказалось у опасной черты
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Футбол
Футбол
Кокорин заявил, что его официальная зарплата в "Зените" менее 20 тысяч рублей
Курьез
Курьез
Неймару показали желтую карточку за издевательский финт