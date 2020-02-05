"Спартак" проиграл "Локомотиву" в серии пенальти в Катаре

В четвертом матче Кубка "Матч Премьер" встречались московские "Спартак" и "Локомотив". Для красно-белых победа в этом матче могла означать выигрыш турнира.

Тренерский штаб "Спартака" выставил на первый тайм экспериментальный состав. Впервые в красно-белой футболке вышел арендованный у "Крыльев Советов" нападающий Александр Соболев. Юрий Семин выпустил на поле состав, близкий к основному, и в первом тайме игровой перевес оказался на стороне его команды.

Автором единственного забитого мяча в стартовой 45-минутке стал Владислав Игнатьев. Имел возможность отличиться и Эдер, но не смог переиграть Александра Максименко. Что касается Соболева, то ему не удалось проявить своих лучших качеств, да и передачи он получал нечасто.

После перерыва "Спартак" полностью изменил свой состав и смог быстро сравнять счет. После подачи углового мяч отлетел к Илье Гапонову, который был точен. "Спартак" имел шансы выиграть в основное время, но Антон Коченков спас команду после выхода Максима Глушенкова один на один.

В итоге судьбу матча решила серия пенальти, в которой победил "Локомотив". В заключительном туре "Спартак" играет с "Партизаном", а "Локомотив" с "Ростовом". После двух туров у красно-белых 4 очка, у "Ростова" и "Локомотива" по три, у сербского клуба - два.