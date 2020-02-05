"Спартак" уступил "Локомотиву" по пенальти на турнире в Катаре

На турнире в катарской Дохе с участием клубов российской Премьер-лиги состоялся, пожалуй, самый ожидаемый матч всей программы. В московском дерби "Локомотив" в серии 11-метровых одолел "Спартак" - 4:2 (1:1 в основное время).

Напомним, "красно-белые" в первой игре были сильнее "Ростова" - 2:1, а "Локо" по пенальти уступил сербскому "Партизану" (2:4, 1:1 в основное время).

Любопытно, что наставник "железнодорожников" Юрий Семин выставил практически тот же состав, что и на встречу сербами. А вот рулевой "Спартака" Доменико Тедеско продолжил экспериментировать с сочетаниями, но главное, что в заявке нашлось место новичку Александру Соболеву, наблюдавшему за первым матчем своей команды с трибуны. Сразу скажем, за 45 минут, проведенных на поле, Соболев ничем не запомнился. Впрочем, не блистал и весь "Спартак". Подопечные Тедеско больше владели мячом, но в позиционном нападении выглядели не слишком убедительно.

"Локо" сделал акцент на контратаки и был ощутимо острее. А на 28-й минуте и вовсе открыл счет: и прострел Мариу от "лицевой" получился хорошим, и удар Владислава Игнатьева - безупречным. "Спартак" отыгрался в самом начале второго тайма. Как и в предыдущем матче "красно-белые" полностью обновили состав в перерыве, и это дало результат. На 48-й минуте сумятицей в штрафной "Локо" воспользовался спартаковский защитник Илья Гапонов.

В своем первом матче за "Спартак" Александр Соболев голами не отметился

В основное время зрители голов больше не увидели, а в серии 11-метровых удача была на стороне "Локомотива". Что интересно, перед самой серией Семин поменял вратаря Антона Коченкова, отыгравшего весь матч, на Никиту Медведева. И это сработало: голкипер отразил два удара. "Выставил Медведева, потому что Антон не очень уверенно провел серию против "Партизана". да и посвежее Никита был", - объяснил после матче свое решение Юрий Павлович в эфире "Матч ТВ".

По регламенту турнира "Спартак" за поражение по пенальти получил одно очко и с четырьмя баллами сохранил единоличное лидерство. "Локомотив" заработал два очка, а всего у него стало три. По столько же у "Партизана" и "Ростова". Напомним, накануне эти команды провели очную встречу, в которой сильнее оказались ростовчане - 3:1. В заключительном туре "Спартак" сыграет с "Партизаном", а "Локомотив" с "Ростовом". Матчи пройдут 8 и 9 февраля соответственно.

Впрочем, турнирные расклады в Дохе сейчас мало кого интересуют: главное - подготовка к весенней части сезона.