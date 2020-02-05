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05.02.2020 15:41
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

США мешают международному сотрудничеству в борьбе с эпидемией

В настоящее время Китай, не теряя времени, ведет противоэпидемическую работу, а международное сообщество, в свою очередь, оказывает КНР постоянную поддержку и помощь. Однако в это трудное время США - ведущая развитая держава с высоким уровнем здравоохранения - до сих пор не предоставила Китаю никакой помощи. США первыми эвакуировали из Уханя сотрудников генерального консульства и группу дипломатов из американского посольства в Китае, а затем объявили полный запрет на въезд иностранным гражданам, посещавшим Китай, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Своим объявлением о том, что вспышка коронавирусной пневмонии в Ухане стала "чрезвычайным событием в области глобального здравоохранения", ВОЗ не голосовала за вотум недоверия Китаю. Оно было продиктовано стремлением мобилизовать как можно больше ресурсов для помощи в противоэпидемической работе в Китае. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус высоко оценил усилия Китая, заявив, что страна "устанавливает новые стандарты противоэпидемической безопасности в мире". ВОЗ также выдвинула 7 предложений, одно из которых говорит об отсутствии оснований для мер, ограничивающих международное передвижение и торговлю.

Тем не менее, власти США не прекращают вводить ограничения в связи с распространением пневмонии. В частности, США поставили Китай в один ряд со странами, страдающими от военных конфликтов, установив для посещений КНР самый высокий, 4-й уровень риска. По словам официального представителя китайского МИДа Хуа Чуньин, Соединенные Штаты, противоречат заявлениям ВОЗ, "сеют панику в мире", вызывая негативную цепную реакцию в других странах, что препятствует международному сотрудничеству в обеспечении противоэпидемической безопасности.

У вируса нет границ, для победы над ним потребуются общие усилия, единение воли и взаимодействие всего мира. Американский сайт BuzzFeed News, ссылаясь на американских экспертов, сообщил, что запрет на поездки, скорее всего, даст противоположный эффект, помешает мобилизации глобальных ресурсов. Чрезмерные меры и необоснованные действия не только не помогут сдержать распространение заболевания, но и принесут колоссальный экономический ущерб как самой стране, так и миру в целом.

Сегодня Китай поддерживает множество государств. Высокую оценку противоэпидемической работе в стране дал ряд международных организаций, в числе которых ООН, Всемирный банк и МВФ. Кроме того, Республика Казахстан, Япония, Иран, Россия, Великобритания, Франция и еще целый ряд государств протянули руку помощи Китаю и оказали существенную материальную поддержку.

Очевидно, что в эпоху глобализации судьбы разных стран тесно переплетены, а помощь носит взаимный характер. Китай борется с эпидемией не в одиночку. Поддержка, помощь, доверие и сотрудничество вселяют в уверенность в своих силах и способности победить эпидемию.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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