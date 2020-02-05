Столичные армейцы дома уступили лидеру Евролиги

Действующий чемпион Евролиги ЦСКА в домашнем матче 23-го тура уступил лидеру нынешней "регулярки" турецкому "Эфесу" из Стамбула - 80:82.

Победитель в матче столичных армейцев и турецкого "Эфеса" определился только в очень напряженной концовке. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Именно эти две команды весной 2019-го сразились в финале. Тогда ЦСКА продлил серию побед над "Эфесом" до девяти матчей, а в первом круге Евролиги 2019/20 "красно-синие" снова были сильнее - 81:80 в гостях. Однако любая серия когда-нибудь заканчивается. Хотя в поражении москвичей нет ничего страшного. У команды есть запас прочности, позволяющий удерживаться в сильнейшей четверке турнира. Эта позиция дает преимущество своей площадки в серии плей-офф.

Во вторник в стартовой четверти ЦСКА не справился с лидером "Эфеса" Шейном Ларкином. Перед первым коротким перерывом он имел в своем активе 11 очков. Хозяева паркета долго не могли наладить броски из-за трехочковой линии. В первой половине матча реализация слабая - три попадания на 15 попыток. Одну из таких "трешек" перед сиреной на большой отдых положил в цель Майк Джеймс. За вторую четверть ЦСКА удалось сократить свое отставание с 11 очков до 37:41.

В первой половине у ЦСКА не пошли дальние броски - только три попадания из 15 попыток

К заключительной десятиминутке от перевеса гостей остался минимум - 58:57. В напряженной концовке многое решил меткий дальний "выстрел" стамбульского француза Родриго Бобуа.

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