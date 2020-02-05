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Рубрика: Происшествия

Деньги в доступе

Телефонный аферист украл с карты москвички более пяти миллионов рублей
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8079)
В Москве телефонный мошенник, представившись банковским работником, похитил у женщины со счета более 5 млн рублей.
Фото: iStock
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка

Жертвой очередной аферы по краже денег с банковского счета стала жительница столичного района Теплый Cтан. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве, в ОВД "Теплый Стан" обратилась дама 1960 года рождения и заявила, что с ее банковского счета похищены 5 млн 240 тысяч рублей. Как выяснилось, ей позвонил какой-то мужчина с номера, похожего на телефон одного из крупных российских банков. Он представился сотрудником службы безопасности кредитного учреждения и стал рассказывать женщине о том, что ее деньги на счету пытаются похитить мошенники. Он предложил испуганной даме единственно верное, по его словам, "решение" - для спасения своих накоплений она должна скачать на свой сотовый телефон специальное программное обеспечение.

Сотрудники банков никогда по телефону не просят клиентов назвать пароли и коды карт

Мошенник получил от женщины разрешение о допуске в программу третьих лиц и, воспользовавшись удаленным доступом через приложение на телефоне, похитил деньги со счета.

Фото: GettyImages
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Полиция возбудила уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере). Сейчас идет розыск мошенника. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Похищение денег с банковского счета, к сожалению, стало очень распространенным в России преступлением. В основном аферисты пользуются невнимательностью и доверчивостью людей и убеждают предоставить доступ к их банковскому счету. Печальный итог такой доверчивости - ноль рублей на счету и достаточно туманные перспективы вернуть украденные сбережения.

Сотрудники полиции и представители банков предупреждают граждан о том, что если звонок из кредитного учреждения вызывает хоть малейшее подозрение, то разговор лучше прекратить сразу. После чего позвонить в банк и рассказать о странном звонке. Сотрудники банков никогда по телефону не просят клиентов назвать пароли, коды, а также не запрашивают данные о совершении операций по карте.

Происшествия Преступления Криминал

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