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5 февраля 2020 г.

Распоряжение губернатора Томской области от 4 февраля 2020 года № 22-р "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Томской области за IV квартал 2019 года"

Дата подписания 4 февраля 2020 г.
Опубликован 5 февраля 2020 г.
Вступает в силу 4 февраля 2020 г.

1. В соответствии с Законом Томской области от 14 апреля 2011 года № 55-ОЗ "О прожиточном минимуме в Томской области", постановлением Губернатора Томской области от 06.07.2015 № 65 "Об утверждении Правил расчета величины прожиточного минимума на душу населения и по социально-демографическим группам населения по Томской области" установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Томской области за IV квартал 2019 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике.

И.о. Губернатора Томской области А.М.Рожков


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Приложение к распоряжению
(doc, DOC, 46 Кб)