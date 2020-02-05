Новые проекты Третьяковки

Государственная Третьяковская галерея продолжит в этом году просветительский онлайн-проект "Лаврус". Он создан для тех, кто хочет больше знать о художниках Третьяковки и русской культуре.

К моменту запуска на "Лаврусе" были доступны два больших курса: про Илью Репина и Василия Поленова. К слову, Илья Ефимович в 1892-1900 годах жил в Здравнево под Витебском, им создано там более 40 произведений.

Совсем скоро, 22 февраля, в Новой Третьяковке откроется выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор". Она представит работы Ивана Билибина, Виктора Васнецова, Елены Поленовой, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой... А осенью пройдет выставка одного из лидеров авангардного объединения "Бубновый валет" Роберта Фалька.

- Нас ждет русская осень в Париже. В Пти-Пале пройдет выставка Репина. Это одна из версий проекта, который мы представляли в Третьяковской галерее вместе с Национальным картинным музеем Беларуси, - сообщила гендиректор Третьяковки, награжденная орденом Франциска Скорины, Зельфира Трегулова. - Затем выставка отправится в Финляндию, где Илья Репин закончил свою жизнь.