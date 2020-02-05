Указ Президента Российской Федерации от 3 февраля 2020 г. N 55 "О присуждении премий Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год"

Рассмотрев предложения Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, постановляю:

Присудить премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год и присвоить почетное звание лауреата премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых:

Вераксе Александру Николаевичу, доктору психологических наук, заведующему кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", - за лонгитюдное кросс-культурное исследование когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста;

Макарову Сергею Владимировичу, доктору физико-математических наук, главному научному сотруднику физико-технического факультета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО", - за разработку новой платформы для наноразмерных оптических устройств на базе полупроводниковой нанофотоники;

Ширмановой Марине Вадимовне, кандидату биологических наук, заместителю директора по науке научно-исследовательского института экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Приволжский исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, - за достижения в изучении онкологических процессов методами флуоресцентного биоимиджинга in vivo.

Президент Российской Федерации В. Путин