Уголовную ответственность за невыплату зарплат предложено ужесточить

"Рекомендовать председателю СК России Александру Бастрыкину и главе МВД Владимиру Колокольцеву проработать вопрос о внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство РФ", - говорится в протоколе. Далее по пунктам указывается, какие именно следует внести изменения. Во-первых, установить дополнительные основания освобождения от уголовной ответственности по статье 145.1 Уголовного кодекса РФ "Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат". Во-вторых, отнести часть первую и вторую статьи 145.1 УК РФ к категории преступлений средней тяжести, а часть третью - к тяжким преступлениям. И, наконец, в-третьих, расширить перечень субъектов уголовной ответственности за невыплату зарплаты.

О проведенной работе секретариат правительственной комиссии по профилактике правонарушений поручено проинформировать до 1 августа 2020 года.

В настоящее время освобождению от уголовной ответственности подлежат те работодатели, которые совершили подобное преступление впервые, и в случае, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погасили задолженности перед работниками, а также уплатили проценты (выплатили денежную компенсацию) в порядке, определяемом законодательством РФ. И если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Предлагается же ввести новые условия, при выполнении которых владелец бизнеса не пойдет под суд. Какие именно, пока неизвестно - их только предстоит разработать правоведам СКР и МВД.

Далее - в настоящее время за частичную невыплату зарплаты, а также пенсий, стипендий и пособий на протяжении свыше трех месяцев руководителю организации или ее филиала грозит до года лишения свободы (ч. 1 ст. 145.1). За полную невыплату свыше двух месяцев можно отправиться в колонию на срок до трех лет (ч.2 ст.145.1). То есть, это преступления небольшой тяжести. Предлагается же эти составы преступлений отнести к категории средней тяжести. К ним относятся статьи УК РФ, по которым предусмотрен срок до 5 лет лишения свободы. Таким образом, наказание за невыплату зарплат может быть увеличено в перспективе с нынешних 1-3 года до 5 лет колонии. По этой же логике, если невыплаты повлекли тяжкие последствия, руководителю в будущем сможет грозить до 10 лет лишения свободы вместо нынешних двух-пяти лет (ч. 3 ст. 145.1).

Кроме того за преступления небольшой тяжести на период расследования подследственный, как правило, остается под подпиской о невыезде, максимум, под домашним арестом. По подозрению в совершении преступления средней тяжести, и уж тем более тяжкого, шансы оказаться в СИЗО после возбуждения дела вырастут в разы.

Кроме того, и это тоже немаловажно, изменятся сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Сегодня к началу судебного разбирательства по делам о зарплатных невыплатах такой срок зачастую уже заканчивается, и это позволяет виновному избежать наказания. Поскольку по нетяжким делам гражданина можно привлечь к ответственности лишь в течение двух лет. А вот по преступлениям средней тяжести срок давности - 6 лет, по тяжким - 10 лет.

По данным МВД, в прошлом году удалось добиться погашения задолженности по заработной плате в размере более 12 миллиардов рублей. Эти средства получили порядка 461 тысячи граждан. Кроме того, в ходе расследования уголовных дел и процессуальных проверок было обеспечено возмещение еще свыше 2,5 миллиардов рублей.

При невыплате зарплаты необходимо обращаться в государственную инспекцию труда, в суд, в прокуратуру или в Следственный комитет.

Комментарии

Аида Ибрагимова, руководитель кадровой службы КСК групп:

- На сегодняшний день во многих компаниях существует проблема с задержкой заработной платы, поэтому принятие более жестких мер является актуальным вопросом. Но на практике работники таких компаний обращаются с жалобой в трудовую инспекцию, которая применяет к работодателям административную ответственность по ст. 5.27 КоАП в виде административного штрафа на юридическое лицо от 30 до 50 тысяч, на должностное лицо от 10 до 20 тысяч. Трудовая инспекция штрафует компанию, как правило, по нижней границе, выносит постановление о необходимости выплаты заработной платы в отношении работника, который подал жалобу. Чтобы исполнить постановление и отчитаться перед представителями Роструда, работодатель выплачивает задолженность данному сотруднику, но сама проблема с задержкой выплат не решается, так как другим сотрудникам, как правило, зарплата по-прежнему не выплачивается. То есть привлечение к уголовной ответственности на практике встречается на так часто, и многие руководители даже не знают о существовании таковой. Считаем, что необходимо всячески доводить до руководителей риски привлечения к уголовной ответственности. Как вариант, представители трудовой инспекции могут при первом обращении работников с жалобой на задержку заработной платы, не только провести проверку компании, но и провести беседу с руководителем с разъяснением последствий несвоевременной выплаты заработной платы.

Антон Пуляев, адвокат, заместитель председателя коллегии адвокатов "ДЕ-ЮРЕ":

- Возбуждение уголовного дела является эффективным способом добиться выплаты заработной платы. И сейчас существует достаточно суровое наказание за невыплату заработной платы, которая повлекла тяжкие последствия по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ от 2 до 5 лет лишения свободы. Большой вопрос стоит ли увеличивать наказание до 10 лет, так как далеко не всегда работодатель не выплачивает заработную плату умышленно, а не под влиянием негативных обстоятельств.