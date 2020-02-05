В аэропорту Стамбула самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся

В стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, передает ТАСС со ссылкой на канал NTV. После этого лайнер врезался в ограждение и загорелся.
Сообщается, что самолет направлялся из Измира (Турция).
После столкновения с оградой была организована эвакуация пассажиров. На место происшествия направлены пожарные медики и сотрудники полиции. Данных о жертвах и пострадавших пока нет.
Работа аэропорта временно приостановлена.
Turkey: A Pegasus airlines plane overruns runway, breaks into two at Istanbul airport https://t.co/YbnhAEuyUO #breaking #EU #Türkiye #Europe— HOT NEWS (@hotnews2019) February 5, 2020
#BREAKING— Davide (@ricci_davide77) February 5, 2020
Plane skids off runway in #Istanbul, breaks into two after landing: reports.#Turkey pic.twitter.com/ZktDgwea0S