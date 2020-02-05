В аэропорту Стамбула самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся

Сообщается, что самолет направлялся из Измира (Турция).

После столкновения с оградой была организована эвакуация пассажиров. На место происшествия направлены пожарные медики и сотрудники полиции. Данных о жертвах и пострадавших пока нет.

Работа аэропорта временно приостановлена.