Видео: В атмосфере Марса обнаружены загадочные разломы

Космический аппарат MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) обнаружил в электрически заряженной части атмосферы Марса слои и разломы, подобные которым существуют в атмосфере Земли и создают непредсказуемые сбои в радиосвязи.

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, а коротко о нем в авторской статье на портале Phys.org рассказывает специалист американского космического агентства NASA Глин Коллинсон из Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте, штат Мэриленд.

Эксперт отмечает, что обнаруженные в верхней части атмосферы Марса слои типичны и для нашей планеты. Однако у нас они расположены на такой высоте, что их крайне трудно исследовать. Поэтому механизм образования этих загадочных структур во многом для ученых остается тайной.

При этом хорошо известно, что слои на Земле вызывают непредсказуемые сбои в радиосвязи. Примечательно, что изучение марсианской ионосферы при помощи аппарата MAVEN может помочь лучше узнать о природе аналогичного явления на Земле.

"Эти слои находятся над нашими головами на такой высоте, что их может обнаружить любой радиолюбитель, но при этом они для нас все еще довольно таинственны, - говорит Глин Коллинсон. - Кто бы мог подумать, что один из лучших способов понять их природу - это запустить спутник к Марсу?"

На нашей планете слои электрически заряженного газа в ионосфере называются "плазмой". Они образуются внезапно и "живут" на протяжении нескольких часов. Эти слои работают как гигантские зеркала в небе. Они заставляют радиосигналы отскакивать далеко за горизонт, создавая помехи. Эти слои способны ослепить даже военный радар.

На Земле они формируются на высоте около 100 км. Это слишком высоко для исследовательского самолета, но слишком низко для спутника. Поэтому Марс может оказаться для ученых уникальной лабораторией. На Красной планете космические аппараты могут выходить на орбиту на более низких высотах.

Аппарат MAVEN оснащен приборами, которые измеряют плазму в атмосфере и пространстве вокруг Марса. Именно измерения с помощью одного из этих приборов позволили обнаружить внезапные всплески в структуре плазмы. В результате таких всплесков в ней появляются разломы.

Новые наблюдения уже перевернули многие традиционные представления об этих явлениях. Например, до появления данных MAVEN о разломах в земной плазме почти ничего не было известно. Более того, популярная теория гласит, что подобные "трещины" вообще не способны образовываться.

Однако теперь эта теория опровергнута. Наблюдения также показали, что марсианские слои тоже обладают зеркальными свойствами, а разломы возникают там, где слои плазмы тоньше. Кроме того, в отличие от Земли, где слои недолговечны и непредсказуемы, марсианские слои оказались удивительно долговечными и предсказуемыми.