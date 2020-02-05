В Австрии из госпиталя сбежала пациентка с подозрением на коронавирус

Из университетского госпиталя в Зальцбурге сбежала 31-летняя пациентка с подозрением на коронавирус. Полиция объявила ее в розыск. В конечном итоге беглянку нашли по домашнему адресу, сообщает телеканал Oe24.

В настоящее время медики составляют подробный список лиц, с которыми дама общалась за время отсутствия в инфекционном отделении лечебного заведения. Эти люди, по всей вероятности, тоже должны будут пройти дополнительное обследование.

По данным местного департамента здравоохранения, после поездки в Новую Зеландию и Тайвань женщина почувствовала себя плохо. Она позвонила на "горячую" федеральную линию медконсультации и описала свои симптомы, которые очень похожи на коронавирус.

После этого домой к пострадавшей направили машину скорой помощи, предназначенную для перевозки инфицированных больных. В госпитале провели предварительные лабораторные исследования, в результате диагноз простудного заболевания не подтвердился. Недисциплинированная пациентка должны полностью пройти карантин.