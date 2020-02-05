В Австрии украли новые кованые ворота из России

Советское воинское захоронение в Австрии останется без кованых ворот.

Кованые ворота, которые недавно привезли из России в город Лаа-ан-дер-Тая и готовили к установке возле воинского захоронения советских солдат, были украдены неизвестными с расположенной рядом прицерковной территории.

"О происшествии проинформирована полиция и местная администрация. Ведутся поиски злоумышленников", - приводит РИА Новости заявление российского посольства в Австрии.

Дипломаты отметили, что ожидают от местных властей оперативной реакции на произошедшее. При этом кражу в посольстве назвали актом вандализма.

Отметим, что на данном захоронении погребены несколько сотен солдат и офицеров советской армии, освобождавших Европу от фашизма.