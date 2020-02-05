В Бресте прошел "Марш мужества" в память о дирижере Валерии Халилове

Брест поддержал фестиваль в память о Валерии Халилове, художественном руководителе ансамбля им. А.В. Александрова, погибшем 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе под Сочи.

Сводный оркестр Брестского гарнизона выступил с "Маршем мужества" у монумента "Мужество" в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Марш также дал начало торжественным мероприятиям в Бресте к 75-летию Победы. И обещает стать прообразом нового военно-музыкального фестиваля "Брестская крепость", который намерен проводить в городе однокурсник и друг Валерия Халилова руководитель Брестского городского духового оркестра Валерий Коваль.

Фестиваль Валерия Халилова прошел в России с 29 января по 2 февраля, Брест присоединился к нему 31 января. Валерий Коваль признается, что предложение принял без долгих раздумий:

- Для меня это знаковая фигура, отличный военный музыкант, мой друг, я учился с ним на одном курсе. Сначала мне подумалось, что мы не сможем, потому что в России проводят концерты в концертных залах. А у нас все занято. Ночью осенила идея: Брестская крепость. Знаковое место. Где, как не здесь?

В Бресте фестиваль назвали "Марш мужества". Четыре оркестра Брестского гарнизона - оркестр Брестской военной комендатуры, оркестр МВД, оркестр Брестской погрангруппы и Брестский городской духовой оркестр - провели всего одну общую репетицию. В результате 80 человек сыграли на одном дыхании одиннадцать композиций. В том числе произведения, написанные Валерием Халиловым. Знаменитую песню Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова "День Победы" пели все присутствовавшие на площади Церемониалов - непогода не помешала. Зрители провожали оркестры под "Марш славянки" аплодисментами. В завершение мероприятия дирижеры четырех оркестров возложили цветы к Вечному огню в память о всех, кто отдал свои жизни в борьбе c немецко-фашистскими захватчиками.

Руководитель Российского центра науки и культуры в Бресте, вице-консул Генерального консульства России в Бресте Юлия Семенченко рассказала, что вначале была идея сделать приветствие фестивалю Халилова, но потом решили, что есть ресурсы и желание реализовать проект в более широком формате:

- Вместе с Брестским горисполкомом, руководством мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" мы решили посвятить "Марш мужества" Победе в Великой Отечественной войне, тем самым открыть серию мероприятий к 75-летию этого знаменательного события. Так, сейчас в Российском центре науки и культуры проходит филателистическая выставка, посвященння памятной дате.