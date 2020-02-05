В ЦИК поддержали закон об изменении схемы избирательных округов

В Центральном избирательном комитете (ЦИК) выступили с поддержкой законопроекта об изменении схемы округов. Он будет актуален для тех территорий, где сегодня ведется массовое строительство, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Ранее депутаты от "Единой России" Дмитрий Вяткин, Евгений Ревенко и Дмитрий Белик внесли в Госдуму законопроект, предлагающий регионам и муниципалитетам дать возможность переходить на другую схему избирательных округов в случае существенного изменения численности избирателей.

Как следует из пояснительной записки к документу, это можно будет делать, в случае если количество избирателей в округе отклонится от средней нормы представительства более чем на 20%, а в труднодоступных местностях - на 40%.

"Речь идет об округах, где сегодня резко отличается численность от той нормы, которая в регионе есть. У нас есть округа, когда построенный дом меняет численность, по отношению к другим в два-три раза становится больше. Понятно, что в этом случае нарушаются права избирателей. Таких случаев немного по России", - пояснил Булаев журналистам, добавив, что "поэтому речь не идет о массовой "перенарезке".

Примеры таких округов есть по Москве, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю, Челябинской, Московской Ленинградской областям, отметил запред ЦИК. Сейчас по закону поменять "нарезку" этих округов невозможно.

По словам Булаева, новый законопроект, прежде всего, коснется муниципальных выборов. "В думских округах таких выборов нет. Это не "перенарезка", а точечная корректировка. Раньше менять можно было лишь раз в десять лет", - сказал он.

В законопроекте также отмечается, что, если отклонение от нормы будет установлено на 1 июля года, предшествующего году проведения местных выборов, схему можно будет изменить не позднее чем за девять месяцев до дня голосования. "Если указанные изменения привели к тому, что изменяются границы иных округов, границы таких округов также могут быть изменены", - уточняется в документе.

В случае если требуется изменение границ более 50% избирательных округов, соответствующий орган власти утверждает новую схему одномандатных или многомандатных избирательных округов.

Новый законопроект также предлагает закрепить возможность для маломобильных граждан подачи заявления о голосовании на дому через портал госуслуг. Кроме того, в документе уточняются правила публикации информации, связанной с выборами.

Так, депутаты предложили обязать редакции государственных или муниципальных печатных СМИ публиковать переданные им комиссиями сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов и фондов референдума в срок, установленный этим законом.

Один из авторов законопроекта Евгений Ревенко отмечает, что предлагаемые поправки не носят технический характер. "Численность избирателей в реальности стала в отдельных округах значительно отличаться от необходимой по закону, также появятся некоторые нюансы по опубликованию информации, связанной с выборами и референдумом, и, кроме того, для маломобильных граждан предложили закрепить возможность подачи заявления о голосовании через электронную систему Госуслуг. Однако поправки не просто технические. Они нацелены на главное - максимально учесть интересы наших избирателей во время выборов", - написал он на своей странице в Facebook.