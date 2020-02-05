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05.02.2020 17:22
Рубрика: В мире

В ДНР выпустили монету в честь Иосифа Кобзона

Текст: Иван Волосюк
Фото: Каталог памятных знаков ЦРБ Фото: Каталог памятных знаков ЦРБ
Фото: Каталог памятных знаков ЦРБ

Центральный республиканский банк ДНР посвятил новую коллекционную монету Иосифу Кобзону.

Согласно информации из официального каталога, на аверсе памятного знака изображен памятник Кобзону, установленный в столице Донбасса в 2003 году. А также текст "Донецку - 150 лет", лавровые ветви и другие элементы "монетного декора". На реверсе можно увидеть силуэт карты Республики и название банка, осуществившего выпуск нумизматического артефакта.

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Отметим, что в серии, тематически связанной с юбилеем Донецка, запланировано изготовление знаков в честь главных "визитных карточек" мегаполиса: библиотеки им. Крупской, Донецкого театра оперы и балета им. Соловьяненко, футбольного стадиона "Донбасс Арена" и Спасо-Преображенского кафедрального собора.

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