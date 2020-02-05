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05.02.2020 19:59
Рубрика: Власть

Штраф не поможет

В Думе считают, что за продажу снюса надо судить
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8079)
В среду стало известно, что в Комитете Госдумы по госстроительству и законодательству считают необходимым ввести уголовную ответственность для торговцев за продажу снюса детям и подросткам.

Думский профильный комитет провел по этому поводу специальное заседание. И на нем член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Отари Аршба ("Единая Россия") предложил ввести уголовную ответственность за продажу снюса.

В Мосгордуме предложили принять закон, запрещающий продажу снюса

По словам народного избранника, к нему на приемы приходят граждане и буквально умоляют что-то сделать, чтобы убрать снюс вообще.

Автор инициативы рассказывает, что больше всего об этом просят матери подростков, которые, по его словам, "высохли от горя".

Отари Аршба особо подчеркивает, что его не устраивает такое наказание за распространение снюса, как административные штрафы.

По мнению депутата, за торговлю снюсами необходимо наказывать так же, как за торговлю наркотиками. Коллегу по комитету поддержали другие депутаты. Члены комитета согласились с парламентарием и заявили о готовности проработать этот вопрос.

Очень быстрое распространение снюса у нас в стране в последнее время действительно стало серьезной проблемой не только родителей, но и законодателей. Да и медики уверяют, что опасность от него для детей очевидна.

Напомним, что это предложение депутата - не первое, в котором речь идет о необходимости изменить ситуацию со снюсом.

Так, депутаты Госдумы от КПРФ Вера Ганзя и Ольга Алимова внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект о полном запрете продажи снюса и его аналогов. По их мнению, нынешний закон, запрещающий продажу снюса, содержит некий формальный пробел.

В нашей стране запрет на снюс появился в 2015 году. Но его до сих пор продолжают ввозить к нам

Дело в том, что производители, именуя снюс в процессе производства "никотинсодержащей смесью", юридически соблюдают закон, а на деле продолжают выпуск этого легкого наркотика.

Мало кто знает, но снюс изобрели не вчера. Он впервые появился в Швеции в 1637 году. И его производили и употребляли больше всего именно там.

Но в последние годы эта зараза поползла в другие страны. Снюс стал популярным в Норвегии, США и дошел до России. Во всех странах, кроме США, Швеции и Норвегии, его продажа была запрещена из-за его вредного влияния на организм. Вред от снюса оценивается как более сильный, чем от курения табака.

Фото: iStock
Нарколог рассказал, к чему приводит употребление снюса

В странах Европы, кроме Швеции, снюс попал под законодательный запрет в 1993 году. В нашей стране запрет на эту форму сосательного табака был введен в 2015 году. Но его до сих пор продолжают ввозить к нам под видом жевательного табака и свободно продают в интернете и в других торговых точках в разных городах страны.

Снюс, как и табак для курения, неминуемо вызывает никотиновую зависимость. Многие специалисты уверены, что физическая и психическая зависимость от снюса намного сильнее и избавиться от нее почти невозможно.

Производители распространяют такой миф о снюсе - этот продукт может снижать тягу к курению и даже помогает справляться с табачной зависимостью. Правда, только первая часть мифа - снюс действительно может сократить количество выкуриваемых сигарет до минимума. Но вторая часть мифа - полнейшая ложь, так как желание курить сменится тягой к закладыванию табака за губу и никотиновая зависимость никуда не денется.

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