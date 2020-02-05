В Госдуме предложили запретить запускать новогодние салюты

Запретить использовать пиротехнические изделия бытового назначения на отдельных территориях, в том числе на территориях населенных пунктов (за исключением специально отведенных и оборудованных для использования пиротехнических изделий бытового назначения мест на открытом воздухе), предложили сегодня в Государственной Думе.

Для обсуждения внесен соответствующий законопроект. Он также запрещает запускать всевозможные салюты и петарды в лесах, на особо охраняемых природных территориях, а также на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений.

Сегодня в России ни одни новогодние праздники не обходятся без запуска красочных салютов. Но если одним они создают праздничное настроение, то для других превращаются в настоящий кошмар. Особенно страдают дети, пожилые люди и домашние животные. Последние испытывают сильный стресс или даже убегают из дома.

Кроме того, салюты и фейерверки могут причинить серьезнейший вред здоровью и привести к трагедиям. По информации МЧС России, в прошедшие новогодние праздники от взрывов бытовой пиротехники погибли житель Клина и житель Вологодской области. Десятки людей (большинство из которых дети) получили серьезные травмы, приведшие к ампутации пальцев и другим тяжелым последствиям для здоровья. Произошло более десяти пожаров, вызванных неосторожным обращением с пиротехническими изделиями бытового назначения, их попаданием в окна домов, на крыши, балконы и лоджии.

Поэтому в Госдуме и задумались о совершенствовании правового регулирования в сфере обращения с бытовой пиротехникой.

Однако специально выделенные площадки для запуска салютов в крупных городах существуют и сегодня. Но это не решает проблем безопасности и сильного шума от фейерверков, так как площадки все равно расположены в жилой зоне. По мнению экспертов, проблему можно решить только полным запретом использования бытовой пиротехники на территории населенных пунктов.