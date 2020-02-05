В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус

В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться, передает телерадиокомпания NHK. Проверку состояния здоровья пассажиров провели после того, как новый коронавирус был выявлен у 80-летнего мужчины. Некоторое время назад сошел с лайнера на берег в Гонконге.

По данным министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, все заболевшие были незамедлительно госпитализированы. Людей катерами доставили на берег, после чего на каретах скорой помощи развезли по больницам. В настоящее время с инфицированными работают медики.

Пассажирам круизного лайнера рекомендовано без лишней надобности не покидать свои каюты. Один из находящихся на борту туристов рассказал журналистам, что у людей растет чувство обеспокоенности. На судне сейчас находятся около 3,7 тысячи человек.