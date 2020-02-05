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05.02.2020 10:46
Рубрика: В мире

В Южной Корее число зараженных коронавирусом выросло до 18 человек

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Возникшие было надежды на то, что в Южной Корее удалось приостановить распространение коронавируса, к сожалению, пока не оправдались.

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Как сообщили в центре по профилактическим мерам Республики Корея, 5 февраля было подтверждено заражение коронавирусом еще у двух человек. За некоторое время до этого было заявлено еще об одном случае заражения. Таким образом, к настоящему моменту число лиц, у кого в Южной Корее подтверждено инфицирование коронавирусом, выросло до 18 человек.

Власти Южной Кореи пока не обнародовали информацию о новых заболевших, но журналисты смогли прочитать записку, которая была в руках у одного из чиновников: "больной № 17 - посетил Сингапур, больная № 18 - дочь больной № 16". Про "больную № 16" было сообщено, что она до этого побывала в Таиланде.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Впрочем, есть и хорошие новости. Все идет к тому, что в ближайшее время Южная Корея заявит о своем первом выздоровевшем больном коронавирусом. Состояние 55-летнего корейца, который значится как "больной № 2", хорошее. Анализы неоднократно подтвердили у него отсутствие вируса. Это означает, что организм сумел справиться с инфекцией. Этот кореец жил в китайском Ухане, где скорее всего и заразился. 22 января он вернулся на родину, а 24 января у него было диагностирована инфекция, но затем он пошел на поправку.

"С медицинской точки зрения этот человек уже полностью здоров. Вопрос о его выписке зависит от факторов, которые носят не медицинский, а административно-процедурный характер. Мы его выпишем на этой неделе", - заявил журналистам президент национального медицинского центра Кореи Чон Ги Хюн.

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