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05.02.2020 16:42
Рубрика: В мире

В Каталонии судят националиста, напавшего на человека с испанским флагом

Текст: Юрий Когалов

В одном из судов Барселоны рассматривается дело каталонского националиста, напавшего осенью 2018 года на человека с испанским флагом. Прокуратура требует приговорить его к четырем годам и девяти месяцам тюрьмы. Сторона обвинения полагает, что нападение было спланированным.

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Инцидент произошел 10 ноября 2018 года. Подсудимый и его сообщник, в настоящее время находящийся в бегах, принимали участие в акции протеста, проводившейся в противовес манифестации полицейских, требовавших выравнять зарплаты между различными подразделениями. Именно там они заметили свою будущую жертву - мужчину с испанским флагом в руках, а затем следили за ним до входа в метро. По данным прокуратуры, как только они оказались на эскалаторе, один из нападавших столкнул мужчину с эскалатора (при падении тот разбил голову и получил переломы). Затем злоумышленники бросились бежать, однако были схвачены охранником. Но удержать ему удалось только одного из них. Второй смог вырваться и скрыться. В итоге на скамье подсудимых оказался лишь один из преступников.

Фото: REUTERS/Yves Herman
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По мнению стороны обвинения, вместе со своим сообщником он проявил "враждебность по отношению к тем, кто идентифицирует себя с помощью символов, таких как щит и флаг, с чувством и достоинством принадлежности к испанской нации". И это негативно сказывается на движении за независимость Каталонии (лидеры сепаратистов всегда подчеркивали, что будут мирно добиваться своей цели).

Наряду с тюремным сроком прокуратура требует, чтобы подсудимый выплатил штраф в размере 11 тысяч евро в качестве компенсации за материальный и моральный ущерб.

В мире Европа Испания Ситуация в Каталонии

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