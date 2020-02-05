В Кремле рассказали о работе над вакциной от коронавируса

Президент РФ при необходимости каждый час получает информацию о развитии ситуации с коронавирусом. Есть целый механизм предотвращения проникновения инфекции в Россию, но работе правительства в этом направлении пока рано давать оценку. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос, удовлетворены ли в Кремле мерами нового правительства по коронавирусу, Песков ответил: "Пока рано давать какие-то оценки. Работа проделывается системная, очень обширная, как по географии, так и содержательная".

По его словам, "задействован непосредственно целый механизм предотвращения проникновения вируса в нашу страну". "Работают ученые, компании, имеется в виду научная работа в плане разработки вакцины и некоего ее моделирования. Задействована и дипломатическая служба, и средства и силы ВКС РФ. Ведется действительно очень масштабная работа, днем и ночью. Пока можно констатировать это без сомнения", - отметил он.

Песков заявил, что Путин "естественно" контролирует ситуацию лично. "Ежедневно и при необходимости ежечасно получает информацию о развитии ситуации", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.