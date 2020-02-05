В Москве стартовала продажа билетов на чемпионат Европы по скалолазанию

Федерация скалолазания России (ФСР) открыла продажи билетов на заключительный этап отбора на Олимпийские игры в Токио - чемпионат Европы по скалолазанию, который пройдет в Москве с 20 по 27 марта на базе легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА. Билеты можно приобрести на сайте официального партнера соревнований.

На чемпионате Европы пройдут соревнования по таким дисциплинам, как "скорость" (20 марта), "боулдеринг" (22 марта), "трудность" (24 марта) и "многоборье" (27 марта). Стоимость билетов - от 700 до 1000 рублей. Однако, вход на квалификационные раунды и полуфиналы будет свободным, чтобы их мог посмотреть каждый желающий. Главными призами на этом чемпионате станут по одной путевке на Олимпийские игры 2020 у мужчин и женщин, которые будут представлять свою страну на предстоящих соревнованиях.

Напомним, что до этого в преддверии олимпийского дебюта скалолазания IFSC и ФСР подготовили специальный видеоролик, который рассказывает о сути олимпийской дисциплины "многоборье". Видео охватывает все правила и детали, понимание которых поможет полноценно насладиться дебютом скалолазания. Ролик размещен на официальном YouTube-канале ФСР.