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05.02.2020 12:53
Рубрика: В мире

В посольстве РФ рассказали о 24 россиянах на борту лайнера с коронавирусом

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Японии на борту лайнера Diamond Princess, где накануне были обнаружены пассажиры с коронавирусом 2019-nCoV, находятся 24 россиянина. Об этом сообщили в посольстве РФ в Японии. Судно стоит неподалеку от японского порта Йокогама без разрешения пришвартоваться.

Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС
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"На борту лайнера Diamond Princess находятся 24 гражданина России. Посольство находится в постоянном контакте с МИД Японии и Минздравом Японии, держит ситуацию на контроле. Россияне обеспечены питанием и медицинской помощью", - рассказали в российской дипмиссии.

Сегодня стало известно о десяти туристах с круизного судна, у которых был выявлен новый коронавирус 2019-nCoV. Проверку состояния здоровья пассажиров стали проводить после того, как заболевание было выявлено у 80-летнего мужчины, сошедшего на берег в Гонконге. Всех инфицированных в срочном порядке эвакуировали с корабля и доставили в больницы.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Среди них трое японцев, трое китайцев, двое австралийцев, по одному представителю США и Филиппин, передает телерадиокомпания NHK.

Путешествующим на круизном лайнере рекомендовано не покидать каюты. На борту в общей сложности находятся около 3,7 тысячи человек.

В мире Восточная Азия Япония Распространение нового коронавируса

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