В посольстве РФ рассказали о 24 россиянах на борту лайнера с коронавирусом

В Японии на борту лайнера Diamond Princess, где накануне были обнаружены пассажиры с коронавирусом 2019-nCoV, находятся 24 россиянина. Об этом сообщили в посольстве РФ в Японии. Судно стоит неподалеку от японского порта Йокогама без разрешения пришвартоваться.

"На борту лайнера Diamond Princess находятся 24 гражданина России. Посольство находится в постоянном контакте с МИД Японии и Минздравом Японии, держит ситуацию на контроле. Россияне обеспечены питанием и медицинской помощью", - рассказали в российской дипмиссии.

Сегодня стало известно о десяти туристах с круизного судна, у которых был выявлен новый коронавирус 2019-nCoV. Проверку состояния здоровья пассажиров стали проводить после того, как заболевание было выявлено у 80-летнего мужчины, сошедшего на берег в Гонконге. Всех инфицированных в срочном порядке эвакуировали с корабля и доставили в больницы.

Среди них трое японцев, трое китайцев, двое австралийцев, по одному представителю США и Филиппин, передает телерадиокомпания NHK.

Путешествующим на круизном лайнере рекомендовано не покидать каюты. На борту в общей сложности находятся около 3,7 тысячи человек.