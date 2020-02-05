В соревнованиях по скалолазанию на ОИ-2020 примут участие 40 спортсменов

В преддверии дебюта российских скалолазов на Олимпийских играх 2020 года в Токио Федерация скалолазания России (ФСР) подготовила ролик, в котором рассказала о ключевых правилах дисциплины многоборье. Его можно посмотреть на официальном канале ФСР в YouTube. Поводом стало начало обратного отсчета времени до начала международных соревнований представителями спортивного скалолазания.

ФСР обозначила своей главной целью "повысить осведомленность людей о спортивном скалолазании и его основных дисциплинах" и привлечь новых людей в отрасль. На Олимпиаде за медали поборются 40 скалолазов со всей планеты. На сегодняшний день только 28 из них прошли квалификацию на чемпионате мира по скалолазанию 2019 года в Хатиодзи и олимпийском квалификационном турнире в Тулузе в 2019 году. В списке участников числится Юлия Каплина из Тюменской области. Однако уже в ближайшие месяцы будут определены оставшиеся: десять спортсменов завоюют олимпийские лицензии на пяти континентальных чемпионатах, в том числе первенстве Европы, которое пройдет в Москве с 20 по 27 марта. Еще двое атлетов получат путевки в Токио благодаря приглашениям трехсторонней комиссии.

В 2016 Международный олимпийский комитет официально включил спортивное скалолазание в программу Игр в Токио. Сейчас в скалолазании соревнуются в трех дисциплинах: боулдеринг, скорость и трудность. Но на Олимпиаде-2020 решено провести соревнования в многоборье, то есть суммировать результаты во всех трех дисциплинах.