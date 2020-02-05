В США пригрозили санкциями "Роснефти" из-за Венесуэлы

Чиновники из команды Трампа не исключают введения неких рестриктивных мер в отношении российской компании "Роснефть", чтобы повлиять на руководство Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "представителя американский администрации".

Публично и официально чиновник угроз не высказывал - они были озвучены в ходе "телефонного брифинга" для журналистов. Он был приурочен к визиту лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в США.

Речь идет о дополнительном санкционном пакете, который Вашингтон обещает реализовать в течение ближайшего месяца. Что именно в окружении президента собираются предпринять в отношении "Роснефти", не уточнялось. Да и не факт, что какие-то конкретные шаги уже продуманы. Как выразился неназванный чиновник, речь идет лишь о том, что все возможные "сценарии давления" "остаются на столе".