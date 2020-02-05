В Twitter объявили войну фейковому контенту

В официальном блоге Twitter появилось сообщение о новой стратегии борьбы с фейковыми твитами. С 5 марта в соцсети начнут маркировать записи с недостоверными фото или видео.

Специальный ярлык появится под твитами со сфабрикованным, измененным контентом, который, в том числе, может принести вред: это касается угрозы частной жизни, физической безопасности человека или группы людей, риска массового насилия или гражданских беспорядков, подавления или запугивания, преследования и так далее.

We know that some Tweets include manipulated photos or videos that can cause people harm. Today we’re introducing a new rule and a label that will address this and give people more context around these Tweets pic.twitter.com/P1ThCsirZ4 — Twitter Safety (@TwitterSafety) February 4, 2020

"Это будет непросто, наверняка мы будем ошибаться, но мы ценим терпение и будем стремиться делать это правильно", - отмечается в блоге.

Осенью прошлого года в Twitter начали масштабный опрос пользователей, в котором приняли участие более 6500 человек. Большинство респондентов выступили за то, чтобы маркировать недостоверный контент, который может ввести в заблуждение.