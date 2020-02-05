У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В Viber появилась функция, которая превратит мессенджер в органайзер

Текст:   Владимир Болотин
05.02.2020,  
22:49
Разработчики мессенджера Viber запустили новую функцию "Мои заметки". Это специальный чат, где можно создавать напоминания, вести список актуальных дел или сохранять фотографии, избранные сообщения.
Фото: Viber Фото: Viber
Фото: Viber

Как отмечается, новый функционал поможет систематизировать все события и личные дела. Кроме хранения "Мои заметки" позволят обмениваться задачами с другими пользователями. Удобно, что все данные синхронизируются между всеми устройствами, где установлен Viber.

Смартфон OPPO A9 2020: Выглядит стильно, работает долго, снимает отлично

"Ключевой приоритет для нас - сделать повседневную жизнь пользователей Viber еще удобнее, и новая функция "Мои заметки" как раз позволит нам выйти на новый уровень в достижении поставленной цели, привести в порядок свои мысли, желания и ежедневные задачи в рамках одной платформы", - отметил операционный директор Rakuten Viber Офир Эял.

интернет
"Яндекс" обрушился во многих городах России. Компания борется со сбоем 05.02.2020
В Twitter объявили войну фейковому контенту 05.02.2020
Google впервые рассказала, сколько денег приносит YouTube 04.02.2020
технологии
Фото: iStock
Излучение iPhone 11 Pro назвали опасным для человека 05.02.2020
Три старые модели iPhone получили новую версию iOS 30.01.2020
Обновление iOS исправило неприятную ошибку в работе старых iPhone 29.01.2020
мессенджеры
Фото: iStock
Samsung случайно выставила фото новых Galaxy S20 на официальном сайте 05.02.2020
Павел Дуров перечислил главные опасности WhatsApp 31.01.2020
WhatsApp отключится на старых смартфонах через неделю 24.01.2020