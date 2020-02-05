В Viber появилась функция, которая превратит мессенджер в органайзер

Разработчики мессенджера Viber запустили новую функцию "Мои заметки". Это специальный чат, где можно создавать напоминания, вести список актуальных дел или сохранять фотографии, избранные сообщения.

Как отмечается, новый функционал поможет систематизировать все события и личные дела. Кроме хранения "Мои заметки" позволят обмениваться задачами с другими пользователями. Удобно, что все данные синхронизируются между всеми устройствами, где установлен Viber.

"Ключевой приоритет для нас - сделать повседневную жизнь пользователей Viber еще удобнее, и новая функция "Мои заметки" как раз позволит нам выйти на новый уровень в достижении поставленной цели, привести в порядок свои мысли, желания и ежедневные задачи в рамках одной платформы", - отметил операционный директор Rakuten Viber Офир Эял.