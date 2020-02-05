В Viber появилась функция, которая превратит мессенджер в органайзер

Разработчики мессенджера Viber запустили новую функцию "Мои заметки". Это специальный чат, где можно создавать напоминания, вести список актуальных дел или сохранять фотографии, избранные сообщения.
Фото: Viber
Как отмечается, новый функционал поможет систематизировать все события и личные дела. Кроме хранения "Мои заметки" позволят обмениваться задачами с другими пользователями. Удобно, что все данные синхронизируются между всеми устройствами, где установлен Viber.
"Ключевой приоритет для нас - сделать повседневную жизнь пользователей Viber еще удобнее, и новая функция "Мои заметки" как раз позволит нам выйти на новый уровень в достижении поставленной цели, привести в порядок свои мысли, желания и ежедневные задачи в рамках одной платформы", - отметил операционный директор Rakuten Viber Офир Эял.